LvH: ‘Seasonal greetings, folks! Omdat we allemaal min of meer met de kerst de herberg op gaan zoeken (metaforisch gezien dan), hebben we collectivistisch besloten het Weekend van Cine om te toveren in Het Midweekend van Cine. Wat zijn jullie kerstplannen en hoe gaan jullie je vermaken, Cinematties?’

TS: ‘Ik ga mijn vriend eindelijk weer zien voor het eerste in lange tijd. Er staan een aantal films op de planning, waaronder Over the Moon. Mijn vriend is een animatienerd en die moet ik volgens hem zien. Had jij die al gezien Luuk? Omdat dit overigens ook de laatste Weekend Van van het jaar is, lijkt het me de uitgelezen kans om elk een ding te tippen wat mensen dit jaar over het hoofd gezien kunnen hebben, qua films, boeken, muziek, series of games. Ik tip bij deze You Don’t Nomi, een werkelijk zalige documentaire-slash-video-essay over Paul Verhoevens Showgirls. Een heel interessante en gelaagde kijk op wat een film goed maakt en wat een film slecht maakt en de soms flinterdunne grens tussen de twee. Beter dan dit worden films over films niet.’

ES: ‘Ik merk aan mezelf dat ik ontzettend weinig heb gezien dit jaar. Misschien is dat heel raar om te zeggen aangezien ik bij Cine zit, maar dit is een raar, lang en tegelijk kort jaar geweest en ik kan niet wachten om weer echt enthousiast te worden over film/series/games. Ik ga een kleine game tippen waar we het al eens eerder over hebben gehad maar ik doe het omdat het echt de game van het jaar is voor mij: Hades. Ontzettend frustrerend maar zo leuk om te spelen. Het is ook een game die je niet alleen maar straft als je weer eens doodgaat. Je blijft altijd dingen verzamelen om jezelf sterker te maken waardoor je steeds een stukje verder komt. En net als je denkt dat je goed genoeg bent krijg je de deksel op je neus en begin je weer opnieuw. Ik ben echt zo ontzettend lang met deze game bezig geweest (met veel plezier). Nu begrijp ik wel dat ik het dus niet goed deed, want een vriend van me had de helft van het aantal pogingen nodig om de game uit te spelen. En hij vindt het heerlijk om me af en toe nog even aan dat feit te herinneren. Met een beetje geluk is deze game te spelen tijdens Kaboom Animation Festival, hierover later meer!’

LvH: ‘I hear ya, Eline. Het is ontzettend ironisch dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, maar door het gebrek aan collectieve ervaringen voelt het een beetje aan alsof we allemaal in onze eigen versplinterde bubbel terecht zijn gekomen. Met het Weekend van Cine compenseren we dat hopelijk weer een beetje door te delen wat ons heeft vermaakt en geïnspireerd. Ik heb van jou en Theodoor en van iedereen die verder heeft meegedaan al een fijne waslijst aan aanraders waardoor ik het komende jaar me nog zou kunnen vermaken als er opeens niks nieuws zou verschijnen. Gelukkig is er een licht aan het einde van de tunnel en ik hoop dat we elkander in de nabije toekomst weer in levende lijve kunnen spreken. Als ik de komende dagen echt ga verlangen naar een witte kerst, kan ik door de sneeuw gaan tuimelen in Assassin’s Creed III op de Switch. En wellicht weet Patty Jenkins met Wonder Woman 1984 de eerste film te overtreffen, we shall see! Tip: de ultieme kerstfilm is natuurlijk Survive Style 5+! Ik wens jullie beiden en jullie loved ones een zalig en zaligmakende feestperiode toe en dat geldt natuurlijk ook voor onze lezertjes. Dank jullie wel, lieve vrienden en hou vol!’