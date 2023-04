Het laatste weekend van Cine

Onlangs werden we overvallen door het plotse en intens trieste overlijden van Cine frontman Luuk van Huet. Achter de schermen was Luuk een verbinder, een spil die met iedereen die iets te maken had met Cine contact had. Luuk zag altijd mogelijkheden, openingen en kansen. Een kwaliteit die hij kon onderbouwen met een absurde kennis van film, animatie en pop-cultuur en wat er speelde op sociaal-maatschappelijk gebied in Amsterdam.

Luuk had een ‘eigen’ rubriek, Het Weekend van Cine. Daarin besprak hij samen met een willekeurige samenstelling van Cine redacteuren wat er gekeken, gegamed, gelezen en gedaan werd dat weekend. Deze rubriek kan niet bestaan zonder Luuk, daarom doen we met de redactie nog één laatste weekend van Cine. We halen herinneringen op, vertellen nog een keertje wat we doen dit weekend, of vertellen wat Luuk voor ons heeft betekend. Het laatste weekend, een eerbetoon aan Luuk van Huet, het kloppende hart van Cine.

Luuk Imhann

Luuk van Huët en ik brachten onze rubriek Luuk vs. Luuk over vanuit Cineville toen die site stopte met filmjournalistiek. Wat we wilden doen was vrij helder: films die ons interesseerden aan de man brengen door de één voor te laten pleiten en de ander tegen. Met de jaren groeiden we steeds meer naar elkaar toe, hielden er steeds vaker dezelfde smaak op na. Weinig mensen hadden zo’n enorme kennis van cinema paraat als Luuk van Huët. Hij leek vloeiend te zijn op elk mogelijk gebied. Ik herinner me dat we in bioscoop Cavia zaten, ergens op een zolder in Amsterdam boven een sterk geurende boksschool, en er als verrassing twee korte Poolse scififilms uit de jaren 50 werden vertoond. De hele zaal was onder de indruk, behalve mijn naamgenoot. Die kende ze al en gaf de voorkeur, verklaarde hij achteraf kalm, aan ander werk van dezelfde maker. Hij introduceerde mij in wonderlijke hoeken van de wereldcinemageschiedenis, opende schatkisten die voor minder nieuwsgierige mensen gesloten bleven, maar met de jaren sprak ik steeds meer mensen die in hem ook een gids hadden gehad en hun Akira, Hedwig And The Angry Inch en The Lost Highway had aangeraden. Boven alles was hij ongebruikelijk witty, op die gentleman-manier zoals oude Engelse dandy’s als Oscar Wilde dat waren. Wie wist er uit zijn hoofd een Your Momma-grap uit Shakespeare te citeren? Verwees met graagte naar Japanse anime uit de jaren 80 en 90? Hij had altijd een grap paraat en vaak was zijn eerste reactie op een film ook zo. Dit was een man die Derek Jarman even kon waarderen als het Marvel Cinematic Universe en die voor zijn wonderlijke animatiefestival de meest krankzinnige korte filmpjes van over de hele wereld selecteerde voor middernachtsvertoningen die doorspekt van gekte een surrealistische nacht vol drank en applaus opleverden voor al wie er was. Is er een hemel, dan zit Luuk Van Huët nu aan Christopher Lee uit te leggen wat hij niet heeft gemist aan de nieuwe Lord of the Rings-serie, vertelt hij Zoë Lund welke cinema-experimenten van Abel Ferrara ze door haar dood heeft moeten missen en drinkt hij een glas met Johan Leysen, ook al zo’n te vroeg gestorven filmheld met hartproblemen. Alle bovenstaande namen en titels zijn de moeite waard om uit te pluizen, des te meer omdat de visie van Luuk van Huët vooral overkomt in de combinatie van al deze werken: dat cinema er niet enkel is om je te vermaken, maar om je een kader te geven waardoor je de wereld meer of minder kleur kunt geven; een raam waardoor het onbegrijpelijke zo dichtbij lijkt dat je het aan kunt raken; een wijze les die leert dat alles wat we samen zien, ons bindt tot de laatste mens is gestorven en de filmrol van de laatste bioscoop van de wereld breekt en vlam vat.

Dandyano Zentveld

Dit weekend kijk ik het eerste seizoen van Agent Elvis af, een heerlijke over-the-top animatie in de stijl van Archer. Het is grotesque, hilarisch en heeft een heleboel starpower. Matthew McConaughey, Don Cheadle en Johnny Knoxville doen de stemmen, en er is een gevecht met Charles Manson. Yeah. Luuk zou all over this (phrasing?) zijn. Het is ontzettend jammer dat hij dit mist en moet constant aan hem denken tijdens het kijken. Minder jammer is dat hij de Super Mario Brothers Movie mist, maar het is dan wel weer jammer dat we daar geen grapjes over kunnen maken.

Luuk kwam bij Cine binnen toen het nog in de kinderschoenen stond, met zijn kompaan Luuk Imhann bracht hij een bepaald panache die op dat moment ontbrak. Vanuit hun rubriek Luuk vs Luuk groeide hij uit naar vast redactielid, en later zelfs hoofdredacteur. Luuk heeft ontelbaar veel mensen naar Cine gebracht, en Cine naar plekken gebracht waar we later vaste gast zijn geworden. Er zijn een heleboel momenten waar ik hier over zou kunnen schrijven maar dat zou de persoon Luuk geen eer aandoen. Liever schrijf ik over het gevoel dat ik altijd had als ik met hem samen was. Warm, open, lief, eindeloos humoristisch en vooral ontzettend integer.

Luuk was de linkse rakker zoals ik die kende uit mijn jeugd. Hoe ruimhartig hij was op vrijwel alle gebieden, zo compromisloos was hij als activist en voorvechter van een leven zonder ‘ismes’. Alle accolades, alle mooie verhalen die nu de ronde doen; hij verdient het allemaal. Zoals Luuk is er geen tweede. Ik ga hem vreselijk missen.

Tim Bouwhuis

Vlak voor de coronacrisis ons sociale verkeer danig inperkte, sprak ik Luuk en andere Cine-redacteuren bij een gezellige Amsterdamse huisborrel. Luuk was joviaal, goedlachs en sprak met plezier over alles wat met film te maken had. Er werd wat geklaagd over Trump, we proostten nog eens en voor ik het wist werd het alweer hoogtijd om de laatste trein te gaan halen. De voorbije twee jaar stak Luuk tomeloze energie in dit platform en was hij altijd vriendelijk en ontvankelijk voor suggesties. Ik kan en kon daar enkel respect voor hebben. De reacties op Luuks overlijden zeggen veel: hij zal gemist worden.

Theodoor Steen

Mijn vriendschap met Luuk was voornamelijk een online vriendschap, maar daarom niet minder hecht. De zeldzame tijden dat ik in Amsterdam te vinden was probeerde ik wel met hem af te spreken, en we kwamen elkaar altijd op festivals tegen. Maar ons contact vond voornamelijk via de app plaats, en via google docs, wanneer hij, ik en Eline Het Weekend van Cine schreven. Het groeien van mijn vriendschap met Eline en Luuk valt dus eigenlijk in realtime terug te lezen, voor het publiek, en ik koester het dat mijn gesprekken met hem grotendeels terug te lezen zijn. Luuk kon me vaak hard aan het lachen maken met zijn spitsvondigheden en zijn ’turns of the phrase’. Hoe vaak hoorde ik niet “Like John Wilkes Booth, I aim to please?” En ‘aiming to please’ dat deed hij: was je bevriend met Luuk dan was hij loyaal aan je en deed hij veel voor je. Ik heb veel met hem gepraat in moeilijke tijden. Hij was ook vaak de eerste die mij, en de andere Cine-leden een prettige verjaardag wenste of je feliciteerde met een persoonlijke overwinning. Toen ik hem uitnodigde om langs te komen bij een paneldiscussie op het Queer Film Festival Utrecht, kwam Luuk, ondanks dat er een landelijke treinstaking was, en hij met snelbussen moest komen. Later begreep ik dat hij het openbaar vervoer als een persoonlijke nemesis zag, dus dat hij speciaal voor de lezing zijn vertrouwde Amsterdam verliet raakt me achteraf zeer. Een half jaar later, afgelopen weekend, was er een vervolgpanel met dezelfde mensen, op Luuk’s eigen stekje Kaboom. Maar Luuk was er niet meer bij. Ik heb hem in mijn gedachten in de ruimte voorgesteld, als een kalmerende factor. Want dat was Luuk: ik voelde me vertrouwd bij hem, en met mij vele mensen. Ik ga hem ontstellend hard missen.



Elise van Dam

Luuk was altijd Luuk. Al vanaf mijn eerste contact met hem, waarin hij voorstelde om niet bij een of andere keten koffie te drinken (hij dronk trouwens geen koffie, maar ‘laat dat ons niet weerhouden’), maar bij Studio/K, want die gunde je toch je centjes wat meer, was hij onmiskenbaar Luuk.

Luuk was iemand die connecties maakte. En als ik aan Luuk denk, denk ik daardoor vooral ook aan de dingen die ik dankzij hem ken. Hij stak me aan met zijn liefde voor animatiefilms, het maffe Survive Style 5+, Rick and Morty. En, belangrijker nog, de mensen die ik dankzij hem ken. Die hij binnenhaalde bij Cine. Luuk was onveranderlijk en daardoor soms ook onverbeterlijk. Lange tijd was ons vaste ritueel op de late donderdagavond dat ik licht geïrriteerd de Cine Short redigeerde die hij dan voor zijn doen heel vroeg had klaargezet. Hij nam me die lichte irritatie nooit kwalijk. Deed gewoon stilzwijgend zijn best het nog wat eerder af te hebben. Misschien was ik bij nader inzien wel degene die onverbeterlijk was. En Luuk was er altijd. Niet altijd als eerste, maar wel vaak als laatste. Ik herinner me een Cine-bijeenkomst bij Bar Bukowski waar we met z’n tweeën overbleven, en nog lang ouwehoerden over films. Zoals Luuk dat eindeloos kon doen. Op die droge toon van hem. En met die oneliners die er allemaal zo schijnbaar moeiteloos uitrolden.

Luuk was altijd Luuk. En Luuk was er altijd. Ook als hij er even niet kon zijn. Kaj van Zoelen Vriendelijk. Open. Enthousiast. Dat zijn de eerste woorden die in me opkomen als ik aan Luuk denk. Ik kende hem niet zo goed als sommigen hier, maar toch al wel best lang. Hij was een van de eersten en weinigen waar ik regelmatig mee sprak rondom persvoorstellingen, in de tijd dat ik daar steeds vaker naar toe ging, vanaf 2005. Deels omdat we vaak dezelfde route van het OV naar de locatie en terug hadden. Maar vooral omdat in tegenstelling tot vele oudere collega’s, Luuk wel openstond voor een praatje met die jonge jongen die pas net kwam kijken. Of misschien herkende hij iets in mij, omdat ik ook altijd met een rugzak om aankwam.



Ik herinner me om de een of anderen nog specifiek een gure wintermiddag op het troosteloze station Lelylaan, na een persvoorstelling van No Country For Old Men. Daar stonden we te wachten op de metro, uiteraard allebei met rugzak om. Ik was helemaal lyrisch over de film, maar hij was niet zo onder de indruk. Goed gemaakt hoor, maar niets nieuws. Ze waren toch beter in komedies, en hij hoopte dat ze die snel weer gingen maken. Luuk was rond die tijd ook druk bezig met het opzetten van een nieuw filmfestival, een animatiefestival met de opmerkelijke naam KLIT. Trots liet hij me zijn kaartje zien.

Een jaar later werd dat KLIK. Door de jaren heen vervaagde het contact enigszins, totdat ik bij Cine kwam, hoewel op een enkele borrel of quiz na dat contact vooral sporadisch over de mail ging. Maar ondanks dat ik hem nooit echt een innige vriend zal kunnen noemen, mis ik hem nu wel. Hij was voor mij altijd een gewaardeerde aanwezigheid. Een ster aan het firmament van de Amsterdamse filmwereld. Bij helder nachtlicht hoop ik hem weer te zien als ik naar boven kijk.

Sjoerd van Wijk

De laatste keer dat ik Luuk zag was met een Cine borrel. We waren na afloop nog niet klaar, dus gingen we met zijn drieën nog een of andere kroeg in. Lekker lang over films praten. Ik herinner me een warm persoon die openstond voor een ieder, altijd vriendelijk en goedgemutst. We zouden ooit nog een Cinematties doen over Everything, Everywhere, All at Once. Onze mening verschilde. Dat was waarschijnlijk een mooie en respectvolle discussie geworden waardoor iedereen anders naar de film was gaan kijken. Ik zal onze hoofdredacteur missen.

Timna Rauch

Dit weekend zijn wij heerlijk naar Zuid-Frankrijk. Een weekje lang vooral schermen uit en bordspelletjes en goede wijn aan, is de planning. De laatste dagen heb ik lang nagedacht over wat ik over Luuk wilde delen. Eigenlijk kenden we elkaar niet zo goed. Ik ben niet zo’n fanatieke Cine-borrelaar en toen kwam corona… Dus Luuk en ik hebben elkaar misschien twee keer in het echt ontmoet toen hij samen Ruud, Theodoor en Thierry meedeed aan de filmquiz die ik organiseer. Team Cine won alle keren met overmacht… Luuk was wel de persoon die ik eigenlijk altijd mailde als het ging om Cine. Ik denk dat dit kwam omdat Luuk me een veilig gevoel gaf. Hij was altijd enthousiast als ik mailde, altijd bereid om even mee te denken als dat nodig was en altijd begripvol als ik weer eens net na de deadline mijn stuk opstuurde. Luuk kon je zelfs in een mail of een appje het gevoel te geven dat hij je zag.

Bij de vraag wat ik momenteel kijk en hoe mij dat aan Luuk doet denken, kwam meteen The Last of Us naar boven drijven. Een serie die het vreselijke verdriet dat bij verlies hoort pijnlijk prachtig invoelbaar weet te maken. Maar ook een serie die laat zien dat mogen verliezen ook betekent dat je iets hebt gehad. Dat je iemand hebt toegelaten om jou te raken, op welke manier dan ook. Het doet me aan Luuk denken omdat hij op zoveel manieren de mensen om hem heen wist te raken. En ik denk dat als we allemaal een klein beetje meer Luuk zouden zijn, geduldig, begripvol, direct wanneer nodig en bovenall bereid om mensen ècht te zien, dat de wereld daar een stukje beter van wordt. Dus hoewel we het vanaf nu zonder je moeten doen, Lieve Luuk, drink ik dit weekend een glas mooie lokale wijn en proost ik op iets meer ‘Luuk’ in mijn leven.

Thierry Verhoeven

Tijdens de slapeloze nacht na het vernemen van Luuks overlijden kwam de vraag opborrelen wanneer ik hem eigenlijk had ontmoet. Dat ik die kennis niet direct paraat had beschouwde ik als een goed teken; het was alsof Luuk er altijd was geweest. Ik vermoed nu dat ik hem ongeveer tien jaar geleden voor het eerst sprak op het filmfestival Imagine, toen nog plaatsvindend in Eye, waar na vertoning van de laatste genrefilms altijd een groep filmliefhebbers te vinden was om onder het genot van wat drankjes tot sluitingstijd na te praten. In de jaren daarna heb ik Luuk nog veelvuldig in dergelijke settings mogen treffen. Zijn aanwezigheid maakte dit soort onderonsjes altijd beter.