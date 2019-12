Het filmdecennium van Sjoerd van Wijk

De redacteuren van Cine kijken terug op de afgelopen tien jaar in film. Sjoerd van Wijk deelt deze keer zijn hoogtepunten van het decennium.

Hierbij tien favorieten van de jaren 2010-2019. Nummers 1 t/m 6 komen ook voor op mijn lijst tien beste films van het millennium voor InDeBioscoop.

10. Certain Women (2016) – Eenzaamheid ontroerend in beeld gebracht.

9. A Separation (2011) – Een enerverende vechtscheiding met ragfijne sociale spelletjes.

8. Computer Chess (2013) – Een innemende ode aan de onhandigheid.

7. Moonrise Kingdom (2012) – Melancholisch kinderavontuur met een lach.

6. Laurence Anyways (2012) – Geeft een nieuwe definitie aan stoer.

5. Like Someone in Love (2012) – Een meditatieve overpeinzing over de liefde.

4. El abrazo de la serpiente (2015) – Een bedachtzame verhandeling over oude wijsheden.

3. An (2015) – Het tranentrekkende einde verandert levens.

2. Paterson (2016) – Is dit de Tao in filmvorm?

1. Spring Breakers (2012) – Een magistrale dans van spirituele onbevangenheid.

Slechts tien favorieten kunnen nooit de cinema van de afgelopen tien jaar samenvatten, maar wellicht valt er toch hier en daar wat rood draad te ontdekken.

Met A Separation en Like Someone in Love blijft Iran een land waar fascinerende films vandaan komen. Vaak zit er een gelaagdheid in de sociale interacties en lijkt het dagelijks leven een continu spel met maskers. Wellicht vanwege de censuur zit kritiek subtiel tussen de regels door.

Laurence Anyways is verfrissend tegendraads en stijgt daarmee boven het gebruikelijke debat over identiteit uit. Hoewel geen pure queer-film vertedert Certain Women ook met een lesbische liefde die hedendaagse eenzaamheid inzichtelijk maakt.

Zowel teder als spiritueel zijn An en Paterson. Voor beide films geldt dat zij het grote waard zijn door het kleine te eren. Bij An leidt een zoete snack tot diepe revelaties, bij Paterson is dat de nuchtere poëzie.

Vergeleken met eerdere decennia leek het moeilijker om sterke komedies te vinden. Moonrise Kingdom is geen dijenkletser, maar herbergt naast een innemend liefdesavontuur een lach, bedolven onder melancholie. Ook Computer Chess vindt humor in droge kost.

We gaan onzekere tijden tegemoet door onder andere de ecologische catastrofe. El abrazo de la serpiente richt de blik op de toekomst door het verhaal van inheemse volkeren te delen. Spring Breakers danst daarentegen vol overgave op puin en toont hoe spiritualiteit overal te ervaren is.