Tenzij je à la Jared Leto in een woestijn hebt zitten mediteren, zal je zijn opgevallen dat de wereld op zijn kop staat. Dankzij het Corona-virus is elk aspect van ons leven anders geworden, van werk tot sport en van verplichting tot vermaak. En ook de liefde ontkomt daar niet aan. Hoe onderhoud je in deze onzekere tijden een gezonde relatie? En hoe ga je als single in vredesnaam daten als je anderhalve meter afstand tot een ander moet bewaren? Zoals altijd putten wij bij Cine onze wijsheid uit films. En met behulp van de wijsheid van onze gasten, hopen we een handreiking te kunnen doen in deze angstaanjagende, met obstakels gevulde tijden. Onze eerste gast-auteur is psycholoog en dating coach Klazien Schaap.

LvH: ‘Hey Klazien, bedankt dat je ons wil verblijden met je wijsheid! Hoe gaat het met je in deze afgelopen rare en roerige dagen? En wat wil je over jezelf vertellen voordat we in de materie duiken?’

KS: ‘Hi Luuk! Met mij gaat het goed. Ik voel gek genoeg meer liefde om me heen dan voor de crisis. Ik zie hoe mensen de banden met hun familie en vrienden weer aanhalen. Overal ondernemen mensen lieve initiatieven om elkaar uit de nood te helpen. Daar word ik nou blij van.

Ik wist al dat liefde altijd in overvloed in de wereld aanwezig is. Het ligt overal voor het oprapen, tenminste, als je het wilt zien. Alleen is dat niet voor iedereen even makkelijk. Ze lopen zichzelf een beetje in de weg van de liefde. Die mensen help ik om een stapje opzij te zetten, zodat ze de liefde weer helder kunnen zien en zo snel die geweldige te partner vinden waar ze al zo lang van dromen. En dat vind ik zo leuk om te doen, dat ik het mijn full-time werk heb gemaakt.’

LvH: ‘In tijd van nood is het vanzelfsprekend dat je contact zoekt met je familie, vrienden of geliefden. Helaas is die zeer menselijke neiging ook een onderdeel van de huidige crisis: een zeer besmettelijk virus dat je rijkelijk kan verspreiden voordat je ook maar voelt dat je iets onder je leden hebt. Daarom is het van levensbelang dat we ons onderlinge contact zo veel mogelijk indammen. Levert dat voor jou als dating coach niet een unieke uitdaging op?’

KS: ‘Ha, dat kun je wel stellen! Want valt er nog wel wat te flirten als je elkaar niet direct kunt zien? En kunnen je dates nog wel doorgaan? In wat voor vorm? En met welke geliefde ben je lichamelijk intiem en met welke niet, als je meerdere mensen tegelijk date? Hoe ziet liefde eruit als je niet fysiek dicht bij elkaar bent? Allemaal goed om over na te denken.’

LvH: ‘Gelukkig is het nu makkelijker en laagdrempeliger dan ooit om samen een film te kijken, zonder dat je je in dezelfde ruimte kan bevinden. Dat lijkt mij dus een mooi bruggetje naar de eerste film die ik zou aanraden voor filmliefhebbende tortelduifjes die op afstand willen daten: de romcom You’ve Got Mail met Tom Hanks en Meg Ryan van Nora Ephron uit 1998. Ik zal meteen toegeven dat de keuze gedeeltelijk gebaseerd is op het feit dat Tom Hanks de eerste mondiaal bekende celebrity was die het Corona-virus had opgelopen. Het is geen briljante, overdonderende, alles verzengende film, maar een ambachtelijk gemaakte romantische komedie die troost kan bieden van alle narigheid en onzekerheid waar we nu mee te maken hebben. Vooral geschikt voor de al wat gesettelde setjes dus. Klazien, wat zou jouw eerste keuze zijn qua film voor zo’n soort date?’

KS: ‘Wat een brave tip, Luuk. Als ik denk aan daten en virussen… ik kan het ook niet helpen, maar dan denk ik al vrij snel aan SOA. Nooit was een SOA zo eng als in de horrorfilm It Follows, uit 2015. Het virus neemt in deze film de gedaante aan van random stalkende mensen in het openbare leven. Hoe je dit virus kan oplopen is heel romantisch: heb je een intieme date gehad met een besmette persoon, dan loop je vanaf dat moment constant gevaar. Overal waar je gaat wordt je achtervolgd door moordlustige vreemdelingen. Heel slut-shaming allemaal. Na die film denk je wel drie keer na voordat je met elkaar lichaamssappen gaat uitwisselen, mocht je daar nog naar verlangen.’

LvH: ‘Horror is vaak wel een afrodisiac, maar als je elkaar niet kan bespringen, kan het de lusten ook ietwat temmen. En You Got Mail is erg braaf, dat geef ik meteen toe. Okay, laten we dan wat pittigere titels uitzoeken voor een date op afstand waar de spanning er nog goed in zit. Een date tussen twee (of meer) mensen waartussen het zindert, maar door de huidige omstandigheden kun je elkander niet in levende lijve zien. Je wil die spanning dus wel vasthouden (en laten we wel wezen, er kan nog steeds wat spannends gebeuren tussen mensen waar een afstand tussen zit, nu nog meer dan ooit). Wat schiet jou dan te binnen?’

KS: ‘Interstellar! De wereld gaat naar de klote. De mens heeft geen andere optie dan deze te verlaten en zijn heil in het buitenaardse te zoeken. Deze epische sci-fi heeft vooral indruk op mij gemaakt omdat het mij het prachtige verhaal vertelt over dat je je geliefden weer kunt vinden, hoeveel lichtjaren, zwarte gaten en dimensies je ook van elkaar bent verwijderd. Met wetenschap! Toegeven: ik moest huilen. Als deze film je niet dichter bij elkaar brengt, dan weet ik het ook niet meer.’

LvH: ‘Ik ben onder de indruk door je keuzes, Klazien! Goede films die ik niet verwacht, maar waar ik me wel in kan vinden! Voor zinderende spanning en onderhuidse erotiek zit je met film noir meestal wel snor en zeker als het neo-noir is van de hand van David Lynch. Mulholland Drive heeft wat dat betreft vrijwel alles in zich om je smeulende gevoelens aan te wakkeren: een spannend mysterie, een fantastische hoofdrol van Naomi Watts, een broeierige bedscène, absurde humor, een angstaanjagend intermezzo waardoor je hart sowieso sneller gaat kloppen en het is een mindfuck waar je nog lang over kan napraten. Erotiek heeft in de films van Lynch altijd een scherp randje, het verband met de dood is nooit ver weg. Ook vrij toepasselijk voor de huidige situatie dus.’

KS: ‘Oh ja, die is geweldig! Er is trouwens door de crisis een nieuwe trend op datingprofielen ontstaan. “Wil jij mijn quarantainepartner zijn?” is de nieuwe move die online daters vaak maken. Ik maak het ook om mij heen mee. Mijn huisgenoten staan voor de keuze: blijf ik thuis? Of trek ik de komende tijd in bij mijn geliefde totdat de crisis is overgewaaid? En in het geval van poly-amoreuze daters: bij wie van mijn partners dan? Het doet me denken aan de vraag: met wie en waar wil ik de zombieuitbraak trotseren? Ineens voelen de keuzes die de personages in iedere zombiefilm ooit moesten maken mij griezelig vertrouwd aan. Als je dacht dat gezellig samen in een zombie apocalypse team zitten bonding was, kijk dan eens samen naar de zombiefilm Warm Bodies. Daarin bloeit er iets moois tussen een dappere strijder uit zo’n team en een zombie. Het valt niet mee om te daten als je van binnen dood bent, concludeert de zombie. Klopt. Daarom is Warm Bodies een film die mijn hart gestolen heeft.’

LvH: ‘Ah, een film uit het romzomkom genre, altijd welkom zo’n geïnspireerde keuze. Nicholas Hoult heeft het inmiddels ver geschopt sinds hij met een stuk brood een eend om zeep hielp in About a Boy. Andere romzomkoms die ik aan kan raden zijn de geweldige musical Anna and the Apocalypse en natuurlijk Shaun of the Dead (al kun je dat ook een Bromance Zombie Comedy noemen, oftewel een bromzomkom). Tijd voor de laatste ronde filmtips, voor diegenen die inderdaad samenwonen of samen met een partner naar keuze (daar gaan we even van uit) in quarantaine zitten. Waardoor zolang je je beperkt tot de privacy van je eigen slaapkamer, douchecabine, wasmachine en rommelhok, je samen je gang kan gaan. Wat zou jouw filmtip aan die bofferds zijn?’

KS: ‘Bofferds zou ik niet willen zeggen. In China is de crisis op zijn retour en daarmee ook veel huwelijken. De enorme piek in het aantal aangevraagde echtscheidingen in China is voor ons alvast een wijze les. Als samenwonend koppel sta je nu voor een belangrijke keuze. Een crisis kan sommige sterke koppels juist dichter bij elkaar brengen. What doesn’t kill you, etcetera. Andere, minder veerkrachtige stelletjes gaan het moeilijk krijgen. Omdat je geen kant meer uit kan om elkaar – en jezelf – te ontvluchten. Je bent op elkaar aangewezen en je zult je onderdrukte liefdesproblemen onder ogen moeten komen of je wilt of niet. Je kunt de crisis ook aangrijpen als kans om eindelijk aan de liefde te gaan werken. Het echtpaar uit de romkom Hope Springs schoof dit proces al decennia voor zich uit. Totdat de vrouwelijke helft van het stel, gespeeld door Meryl Streep, het helemaal zat is. Ze zal hemel en aarde bewegen om weer wat dichter naar haar man, een geweldige rol van een knorrige Tommy Lee Jones, toe te groeien. Zo’n soort plot loopt groot risico om veel te flauw of veel te sentimenteel uit de bocht te vliegen. Maar de grappen blijven subtiel en je voelt oprecht mee met het hartzeer van mevrouw. Natuurlijk, het is Meryl Streep! Zelfs het happy end is prima te verdragen, ik was echt blij voor die mensen. Je voelt zowaar hoop opborrelen voor je eigen iets minder dan perfecte relatie. Kijk de film met een blocnote op je schoot. Je wilt geen tip missen van de celebrity relatietherapeut gespeeld door Steve Carell.’

LvH: ‘Okay, goed punt! Het kan natuurlijk ook helemaal verkeerd uitpakken als je gedwongen bij elkaar op de lip zit. Voor je het weet, ben je Isabelle Adjani of Sam Neill in Andrzej Żuławski’s Possession. Maar laat ik toch nog even een poging wagen om de geile beertjes en berinnetjes onder onze lezers nog een gemangelde Leonardi DiCaprio toe te werpen. De manier waarop de Corona-crisis in Nederland werd geportretteerd verdient namelijk alles behalve een schoonheidsprijs. Toen het virus de kop op stak in China, werd er lacherig over gedaan en waren racistische grappen, achterlijke carnavalsschlagers en neerbuigend commentaar eerder regel dan uitzondering, waarbij alle Aziaten ook nog eens op op dezelfde hoop werden geveegd. Dat valt niet goed te maken met een enkele filmtip, maar desalniettemin hoop ik dat mensen Lust, Caution van Ang Lee opzetten om te genieten van een zinderende erotische thriller met beeldschoon gefilmde seks. Ik heb me zelden tegelijkertijd zo opgelaten alsmede opgewonden gevoeld dan tijdens de persvoorstelling van deze film.

Daarmee hebben we een breed plethora aan dates wel een handreiking gedaan. De vraag rest echter nog, wat als je vrijgezel bent? Het is al lastig genoeg om spontaan iemand tegen te komen in de kroeg, laat staan als er geen kroeg is waar je mensen tegen kan komen. En geen sportschool, bioscoop, parenclub of atoomschuilkelder/culturele vrijplaats. Hoe kom je nu aan een date?’

KS: ‘Als je de komende tijd op niemand anders bent aangewezen dan jezelf, liggen er veel gevaren op de loer om jezelf helemaal gek te maken. Eenzaamheid, verveling, digitale FOMO, vergelijkingsdrang op social media (wie bakt het beste glutenvrije zuurdesembrood uit eigen keuken?), uitzichtloosheid: voorlopig geen nieuwe liefde, chronische huidhonger want geen knuffels, laat staan seks. Net zoals je fysiek graag gezond wil blijven, moet je je emotionele gezondheid ook niet vergeten. Je wilt niet sterven van Corona, maar je wilt ook niet sterven van een gebrek aan liefde, geloof me. Net zo goed als stellen kunnen werken aan hun relatie met elkaar omdat ze opeens 24 uur per dag met elkaar zitten opgescheept, kunnen vrijgezellen werken aan de relatie met zichzelf. Het is de belangrijkste relatie die er is. En een sterke band met jezelf is de onmisbare fundatie om nieuwe relaties op te kunnen bouwen met anderen. Zodat als het sociale verkeer weer op gang komt, je er klaar voor bent om de partner van je dromen aan je te binden. Voor al die singles die deze uitnodiging om te werken aan hun zelfliefde met beide handen willen aannemen, heb ik een geweldige tip. Geen filmtip dit keer, maar nog iets veel beters. Op dinsdag 24 maart geef ik een gratis online training, speciaal voor alle single mannen getiteld: Hou eerst van jezelf, man! Daarin leer je hoe je de bovengenoemde quarantainegevaren verslaat en je krijgt van mij 25 praktische oefeningen hoe je het prima met jezelf kunt leren vinden. Dit doet wonderen voor je verlegenheid bij intimiderend leuke flirts. En als we met z’n allen zometeen weer dartel de wei in mogen, dan doe je dat vol zelfvertrouwen. En laat dat dan weer super aantrekkelijk zijn. Meedoen met de workshop is gratis. Je kunt je hier inschrijven.’

LvH: ‘Kijk, van een beetje gezonde zelfpromotie zijn we ook niet vies bij Cine. Lezers, grijp die kans! En mijn dank is groot, Klazien. Hopelijk tot een volgende keer in levende lijve, het was me in ieder geval een waar genoegen om je online te spreken. Pas goed op jezelf allemaal!’