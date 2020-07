Op 6 juli overleed de legendarische componist Ennio Morricone op 91-jarige leeftijd. Speciaal voor Cine dook filmjournalist Alexander Zwart in het omvangrijke oeuvre aan filmmuziek dat de Italiaan achterliet en maakte een montage van een aantal bekende en minder bekende filmscènes opgeluisterd door de muziek van Morricone.

Gebruikte films:

La battaglia di Algeri (Gillo Pontecorvo, 1966)

The Mission (Roland Joffé, 1986)

The Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015)

The Untouchables (Brian de Palma, 1987)

Danger: Diabolik (Mario Bava, 1968)

My Name is Nobody (Tonino Valerii, 1973)

The Thing (John Carpenter, 1982)

Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968)

Days of Heaven (Terrence Malick, 1978)

Bugsy (Barry Levinson, 1991)

Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)