Sandra Bullock vs. de ruimte: dat is de kortste manier om de plot van Gravity samen te vatten. Met deze film uit 2013 harkte de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón zijn eerste Oscars binnen. Gravity staat nog steeds bekend om het zeldzaam goede gebruik van 3D-technologie, maar op wetenschappelijk vlak wordt er al van meet af aan een beetje de draak mee gestoken.

En dat is nog maar het tipje van de ijsberg voor Lies Bruines, die al op meerdere halfronden filmfestivals heeft gecoördineerd en haar eigen videoprductiebedrijf heeft. Zij hoopte in de bios op een feministisch astronautenepos, maar kreeg een zeurderig prinsesje in een eindeloze leegte. En dan heeft George Clooney ook nog een grotere schaduw over deze film geworpen dan strikt noodzakelijk is.

We hebben het ook over de incompetentie van de astronauten in Gravity, hoe Sandra Bullock een Oscar en een Razzie won in hetzelfde jaar en over waarom The Net meer feminisme bevat dan deze film.

