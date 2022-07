Het enige filmuniversum naast de MCU dat nog een beetje staat, is de Wizarding World. Alhoewel… zelfs die is inmiddels aan het wankelen! Misschien is dit daarom wel een extra prangend moment om eens te duiken in de reeks waar het mee begon. Maar dan wel vooral in deel 6: Harry Potter and the Half-Blood Prince.

8Weekly-redacteur en theatermarketeer Dorien Pool neemt plaats aan de podcasttafel. Sinds jaar en dag is ze enorm fan van de Britse toverkinders, weliswaar vooral van de boeken. Desondanks is dit haar favoriete deel uit de filmreeks, omdat hier veel minder details uit het bronmateriaal zijn geschrapt. En wat is er nou niet leuk aan het kijken naar toverende tieners met een overschot aan hormonen?

Het gaat onder andere over hoe de Harry Potter-verhalen misschien beter zouden werken als een tv-serie en Daniel Radcliffe’s alcoholproblemen. En dan doet host Ruud ook nog eens een koffiemolen na.

