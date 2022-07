Een kleine hoeveelheid goeie peren komt in deze aflevering bijeen om een ware nineties-klassieker in het beklaagdenbankje te zetten. De film waarmee scenarist Aaron Sorkin zichzelf op de kaart zette: A Few Good Men. Superciteerbaar verbaal vuurwerk in een militaire rechtbank, met grote rollen voor Tom Cruise, Jack Nicholson en Demi Moore. De film heeft een heel duidelijke stijl, maar zit er ook een beetje inhoud in?

Niet volgens comedian en Superblijvrij-therapeut Pieter van Breevoort. A Few Good Men is volgens hem niet meer dan een snoepje, en bovendien een die te mierzoet is voor zijn smaakpalet. Voor psychologische diepgang moet je volgens Pieter zeker niet bij dit rechtbankdrama zijn.

Het verhaal: twee mariniers van de basis op Guantanamo Bay staan terecht voor het vermoorden van een legermaat. Jurist JoAnne Galloway ruikt meteen onraad. Dit zou namelijk best eens het resultaat kunnen zijn van een uit de hand gelopen Code Red, een disciplinemaatregel onder mariniers. Maar haar collega, de gelikte verdedigingsadvocaat Daniel Kaffee, heeft veel overtuiging nodig voor hij de onderste steen boven wil halen.

