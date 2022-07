Vleermuisman boos. Kryptonmeneer ook boos. Boem, bam, baf. Of is er toch wat meer aan de hand in Zack Snyders superheldenepos Batman v Superman: Dawn of Justice? Of dan misschien in elk geval in de superlange, extra opgepepte Ultimate Extended Director’s Cut? Er is namelijk een grote schare fans die helemaal wegloopt met ‘de visie van Snyder’.

Misschien wat laat op dat feestje, maar wel enthousiast over de verlengde versie is wetenschapsjournalist George van Hal. Voordat hij redacteur werd bij de Volkskrant schreef hij al het boek Robots, aliens en popcorn: wetenschap op het witte doek. En nog steeds schrijft en praat hij met regelmaat over hoe wetenschap een rol speelt in populaire films. Maar wat hij vooral in Bats v Supes ziet, is een gelaagde overpeinzing van wat het is om een superheld te zijn.

Ook gaat het over de vraag of Zack Snyder wat van Paul Verhoevens gevoel voor ironie kan gebruiken, de collateral damage van superhelden en het extreme respect dat de zoon van Jor-El voor geheime identiteiten heeft.

Links:

George van Hal: https://www.georgevanhal.nl/

George van Hal in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/auteur/george-van-hal

Het Volkskrantgeluid #103: Een snelcursus zwarte gaten met George van Hal: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/het-volkskrantgeluid/103-een-snelcursus-zwarte-gaten-met-george-van-hal/

George in Atlas: https://www.ntr.nl/Atlas/439/detail/Atlas/VPWON_1328191

Extra links: