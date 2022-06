Zes Oscars, ’t ziet er allemaal prachtig uit en Hansje Zimmer heeft potverdories zijn eigen instrumenten gebouwd voor de soundtrack. Maar eigenlijk is het maar een halve film. En wat wil je ook, als het bronmateriaal van Frank Herbert zo rijk is, dat het nooit in één film had gepast. Had Dune (2021) van Denis Villeneuve er echter niet beter aan gedaan, qua branding, om overal al van meet af aan duidelijk te maken dat het om een deel 1 gaat?

Voor één keer blazen we een oude rubriek van Cine.nl nieuw leven in: Luuk Vs. Luuk. Daarin steggelden Luuk Imhann en Luuk van Huët al over menige film. Inmiddels kruisen ze de degens meestal alleen nog maar privé, maar voor Duimpjeworstelen maken ze graag een uitzondering. En met dit duo – respectievelijk een auteur en een Cine-redacteur – weet je dat het een deep dive wordt! Misschien ook wel een beetje te veel voor één podcast?

Het gaat bijvoorbeeld over de vele verschijningsvormen van Dune, de verbeelding van white saviors en ruimtekolonisten, en hoe het grote met het kleine wordt verenigd in deze verfilming.

Links:

Luuk vs. Luuk: https://cine.nl/category/specials/luuk-vs-luuk/

Luuk van Huët op Cine.nl: https://cine.nl/author/luuk-van-huet/

Luuk van Huët, de Kaboom-programmeur: https://www.kaboomfestival.nl/2020/05/03/luuk-down-memory-lane/?lang=nl

Luuk Imhann, bij Singel Uitgeverijen: https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/luuk-imhann-2/

Loutering, het nog te verschijnen van Luuk Imhann: https://libris.nl/boek?authortitle=luuk-imhann/loutering–9789021467740

