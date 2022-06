Je dacht niet dat we uitgepraat waren, toch? Wat is immers een betere manier om te illustreren hoe het einde van Dune: Part One voor menig bioscoopbezoeker voelde, dan door een lang, gelaagd en diepgaand gesprek in twee stukken te hakken? En maar goed ook! Want deze verfilming van Frank Herberts Dune, door de Canadese regisseur Denis Villeneuve, vraagt om een extra lange bespreking.

Dus hier zijn we opnieuw met een heropleving van de oude Cine-rubriek ‘Luuk Vs. Luuk‘. Podgast Luuk Imhann is schrijver en audioverhalenverteller, zijn confrère Luuk van Huët zit in de Cine-redactie en film/game-curator bij het Kaboom Animation Festival. En het was Imhanns gouden idee om jullie deze Deel 2 voor te schotelen.

Dus klaar voor een extra dosis zandwormen, specie en ruimtedoedelzakken?

Links:

Luuk vs. Luuk: https://cine.nl/category/specials/luuk-vs-luuk/

Luuk van Huët op Cine.nl: https://cine.nl/author/luuk-van-huet/

Luuk van Huët, de Kaboom-programmeur: https://www.kaboomfestival.nl/2020/05/03/luuk-down-memory-lane/?lang=nl

Luuk Imhann, bij Singel Uitgeverijen: https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/luuk-imhann-2/

Loutering, het nog te verschijnen van Luuk Imhann: https://libris.nl/boek?authortitle=luuk-imhann/loutering–9789021467740

Extra links: