Twee dingen staan buiten kijf, wat betreft de klassieke scifi Forbidden Planet (1956). Allereerst: Robbie the Robot kickt ass. Doet-ie gewoon. En puntje twee: het seksisme in deze film is op zijn zachtst gezegd niet goed oud geworden. Een hele bemanning van een ruimteschip – allemaal jonge, viriele kerels – staat in de rij om te tongen met een naïeve jongedame in een minirok. Niet best.

Maar tussen die twee extremen in zit een film waar uitermate goed een discussie over te voeren valt. Het is een oerklassieker in het genre en een blauwdruk voor wat Star Trek uiteindelijk zou worden. En bovendien een moderne update van het Shakespeare-stuk The Tempest: deze film lijkt gemaakt uit het stof der dromen.

Met zo’n bagage moet je bijna wel een kampioen zijn om een kritische noot aan te brengen. Gelukkig hebben we daar Devrim Aslan, een geducht tegenstander van alle Nederlandse pubquizzers. En bovendien een van de vijf kenniskanonnen die wekelijks op de zondagavond verslagen moeten worden door de kandidaten van het RTL4-programma Beat the Champions. Maar schemert zijn hevige competitiedrift ook door in deze aflevering van Duimpjeworstelen? Komt dat gauw luisteren!

We hebben het ook over: hoe het moeilijk het is om Leslie Nielsen in een serieuze rol te zien, wat er allemaal te lachen valt aan Lars von Triers Antichrist (“Chaos reigns!”), en films kijken ter vervanging van Zoom-colleges volgen. En aan het einde zet Devrim onze host Ruud het vuur na aan de schenen met een korte filmquiz!

