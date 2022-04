Beeldsymmetrie, genoeg bekende acteurs om een kwartetspel te vullen en een zwierige soundtrack. Je zou bijna denken dat deze aflevering gaat over een film van Wes Anderson. En waarom niet helemaal? Want dan zou je gelijk hebben!

Host Ruud mag het eindelijk hebben over een van zijn favoriete filmmakers. En wel met betrekking tot diens nieuwste film The French Dispatch. Aan de overzijde van de praattafel zit Pim Meijerman, als afgevaardigde van het Arnhemse podkwartet de Filmerds.

En voor een notoire cynicus is hij nog opvallend mild! Pim is dan ook niet tegen de stijl en de toon van de filmmaker, het is vooral deze ene film die hem teleurgesteld heeft. Wist je trouwens dat het mogelijk was om een dik uur over Wes Anderson te praten, zonder het woord ‘quirky’ ook maar één keer te laten vallen? True story…

Verder gaat het ook over hoe incels en redpills ontstaan, Pims geheime wens om mee te werken aan een Marvel-film en ook leert Ruud nog het verschil tussen Randall en Steve Park.

Links:

Pim zegt in Filmerds zin te hebben in The French Dispatch: https://youtu.be/ePTR_fhvUv0?t=5437

Pim heeft The French Dispatch gezien, en komt erop terug: https://www.youtube.com/watch?v=BIkQBRea_yQ

Extra links: