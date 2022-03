“Making up a song about Coraline! She’s a peach, she’s a doll, she’s a pal of mine!”

Het Kaboom Animation Filmfestival gaat 28 maart van start en dus is het een goede gelegenheid om weer eens een animatiefilm erbij te pakken. En deze keer voor het eerst stop-motion! Coraline (2009) vertelt het verhaal van een blauwharige tiener die een deur vindt naar een andere wereld. Een wereld waar haar ouders wél leuke mensen zijn. Alleen of knopen in plaats van ogen nou zo’n goede modeaccessoire vormen?

We schuiven aan bij festivalprogrammeur Maarten van Gageldonk. Al sinds hij Kloosterkino in Nijmegen begon, heeft hij een hoop moois uit animatieland een plek op het witte doek gegeven. En ook als head of program van Kaboom komt zijn scherpe oog en gevoel voor kwaliteit uitstekend van pas. Coraline is echter niet per se de animatiefilm waar hij met de warmste gevoelens aan terugdenkt.

En verder gaat het ook over vrouwen als heksen en verslavingsmetaforen, de invloeden van anime en een verteller als Maurice Sendak en de kwestie Burton vs. Gaiman.

Het Kaboom Animation Film Festival – 28 maart t/m 3 april in Utrecht en Amsterdam: https://www.kaboomfestival.nl/

Kloosterkino: https://www.kloosterkino.nl/

Maarten op Researchgate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Maarten-van-Gageldonk-2149839960

