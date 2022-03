De gast deze week – misschien heb je van hem gehoord? – is Martin Koolhoven. Nederlandse filmmaker, en regisseur van onder meer AmnesiA, Suzy Q, Het Schnitzelparadijs, Oorlogswinter en Martin Koolhoven’s Brimstone. Hij lult ook graag over films, zie bijvoorbeeld in zijn tv-programma De Kijk van Koolhoven. En wist je dat dit verdomde handig is, als je mensen zoekt voor een podcast?

Natuurlijk zal hij niet beweren dat The Lost Boys (1987) stiekem een meesterwerk is. Maar Martin wil wel graag een hand in het vuur steken voor hoeveel lol je ermee kunt beleven. Bovendien zit er zijn favoriete versie in van Don’t Let the Sun Go Down on Me, gezongen door de grote Roger Daltrey.

In de film volgen we twee tienerbroers, die met hun gescheiden moeder in het strandplaatsje Santa Clara gaan wonen. De oudste, Michael, gaat met de verkeerde leeftijdsgenoten om en begint plots in een vampier te veranderen. Kunnen twee willekeurige losers in de stripboekenwinkel genoeg goede tips geven om dit kwaad ’t tij te keren?

Ook hebben we het over waarom Martin Koolhoven steeds maar de premières van Paul Verhoeven mist, de grote vraag waarom Jason Patric niet groter is geworden dan Tom Cruise en over ‘Michael, Michael, Michael, Michael! Michael!!!’

Links:

“Wie is Ruud Vos?”: https://twitter.com/martinkoolhoven/status/737598294818328576

Martin Koolhoven punt nl: https://www.martinkoolhoven.nl/

Koolhoven op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm0465551/

Gemist: De Kijk van Koolhoven: https://www.vpro.nl/programmas/de-kijk-van-koolhoven.html

Koolhovens Keuze, in LUX Nijmegen: https://www.lux-nijmegen.nl/film/koolhovens-keuze/

Extra links: