De schoonmaakster en het zeemonster, het is een gouden recept voor romantiek. Dat vond ook de Academy, die The Shape of Water (2017) beloonde met de Oscar voor Beste Film. De Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro kon in deze film al zijn eigen genegenheid kwijt voor de monsterklassieker The Creature from the Black Lagoon uit 1954.

Eliza (Sally Hawkins) werkt als schoonmaakster in een onderzoeksinstituut. Als daar een amfibische man – met schubben en kieuwen – wordt binnengedragen, kruipt het bloed al gauw waar het niet gaan kan. Maar er ligt ook een schurk op de loer: de lompe veiligheidsman Strickland. Vinden Eliza en het monster samen geluk?

Voor filmrecensent Johan de Joode (Itsonlyamovie.nl en De Nachtvlinders) is het allemaal minder romantisch dan het lijkt. Deze geschubte lover is namelijk wel érg dierlijk. En dan is er nog die kwestie met The Space Between Us (2015).

En verder gaat het ook over seks met neanderthalers, de is-Eliza-een-vis-discussie en geilen op Cadillacs en stille vrouwen.

Links:

Johan op Itsonlyamovie: https://www.itsonlyamovie.nl/author/johan-de-joode/

Johan op De Nachtvlinders: https://denachtvlinders.nl/author/johan-de-joode/

Michael Minneboo: Live Team-Up met filmrecensent Johan de Joode over horrorfilms, Comics & Zack Snyder: https://www.youtube.com/watch?v=gR9nx5TW86Q

De Filmerds Filmquiz #3, kersteditie, met kandidaten Johan en Ruud: https://www.cinimma.nl/post/filmerds-filmquiz-3

Extra links: