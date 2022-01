Een van de meest geziene filmposters in studentenhuizen in de jaren nul was Fear and Loathing in Las Vegas (1998). Een hevig vervormde Johnny Depp met een raar petje, een dikke zonnebril en een sigarettenhoudertje. Zijn nek krult naar beneden met een lengte waar giraffen jaloers op zijn. Om hem heen fladderen vleermuizen, en in zijn bril zien we de neonverlichting van het Amerikaanse gokwalhalla gereflecteerd. Alles schreeuwt uit: drugsfilm.

Terry Gilliam maakte hiermee een ware cultfilm, die flink flopte in de bioscopen. Maar op dvd vond-ie zijn publiek. Niet iedereen was fan, echter. Zo was deze film vooral een ondoorgrondelijke brei van indrukken voor Matthijs Kooiker. Hij is beter bekend als De PodcastGast, en heeft een missie om zo snel mogelijk in minstens honderd podcasts aan te schuiven. Zelfs deze derde kijkbeurt kon hij maar weinig met de capriolen van een trippende Johnny Depp en Benicio del Toro, aangekleed door de bizarre visuele verzinsels van Gilliam.

We hebben het ook over de staat van CGI in 1998 en mannen in pakken, over uit je lichaam stappen en wat de term ‘gonzojournalistiek’ nou eigenlijk betekent.

