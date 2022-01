‘Ik háát Requiem for a Dream,’ zei collega-podcaster Peter Scheffer in het eerste mailcontact. Dat is nog eens een sterke pitch! Voor presentator Ruud was dit namelijk een film die diepe indruk maakte aan het einde van zijn tienerjaren, en die hij ook keer op keer opnieuw kan kijken.

Het is sowieso de film waarmee regisseur Darren Aronofsky zichzelf in 2000 op de kaart zette. En als je Requiem zelf niet hebt gezien, ken je ongetwijfeld de filmmuziek van Clint Mansell. Vooral Lux Aeterna, het centrale thema, wordt te pas en te onpas gebruikt. In trailers, parodieën en zelfs een notoire compilatie van Nicolas Cage-gekte.

Podgast Peter ken je misschien beter als Retrogamepapa, presentator van podcast De Ridders van de Retro Tafel. Daarin duikt hij, meestal met mede-ridders Alex en Klaas (ook wel Klaas en Alex), in de geschiedenis van videogames. Wie vroeger naar de cartoon Captain N keek en zich weleens afvraagt hoe de hoofdpersoon er tegenwoordig uit zou moeten zien: waarschijnlijk zoals Peter.

We hebben het ook over de acteercarrière van Jared Leto, het mogelijke effect van de film op Peters drinkgedrag en de filosofische discussie: lotsbetemming versus toeval.

Links:

De site van Peter: https://www.retrogamepapa.nl/

Ruud te gast in De Ridders van de Retro Tafel, over gameverfilmingen: https://www.retrogamepapa.nl/podcast/queeste-13-gameverfilmingen-met-ruud-vos/

Peter te gast in de podcast Fanservice (van Mike van Dooyeweerth) over retrogames: https://www.audiogeeks.nl/podcast/fanservice-aflevering-17-peter-scheffer-over-retro-games/

