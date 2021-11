Witte mannen met een midlifecrisis, zijn daar niet al genoeg films over? Niet als je het goed doet, vindt podgast en filmkenner Gerlinda Heywegen. Druk (2021) deed haar weer denken aan die andere grote film van Thomas Vinterberg, Festen (1998). Maar misschien is het ook vooral gewoon plezierig om dit Deense viertal dronken te zien worden.

Martin (Mads Mikkelsen) start met het experiment: de hele dag alcohol drinken, tot je een bloedpromilage van 0,5 hebt. Hij voelt zich lekkerder in zijn vel en vol zelfvertrouwen. En vooral is hij niet meer zo’n saaie lul. Zijn drie maten volgen snel ook. En al gauw loopt het misschien niet meer zo ontegenzeggelijk positief. De film leverde Vinterberg de Oscar op voor Beste Buitenlandse Film.

Gerlinda schrijft over over films, verzorgt lezingen en podcasts erover en nog een hoop meer. Toen we deze film uitkozen, sprintte ze zo gauw als ze kon naar de bios om Druk opnieuw te kijken. Dat voorspelt dus veel goeds!

We hebben het ook over films afzeiken die aan een overleden dochter zijn opgedragen en de reden dat de aflevering over Frank een dagje later beschikbaar was voor de Patrons. En ook geeft Gerlinda een minirecensie die misschien niet zo mini is, maar host Ruuds interrupties helpen daar ook niet.

Links:

Gerlinda bij Koningfilm: https://koningfilm.nl/gerlinda-heywegen/

Gerlinda’s tips voor de afgelopen editie van Film by the Sea: https://www.filmbythesea.nl/nieuws/top-drie-gerlinda-heywegen/

En op Writers Unlimited: https://www.writersunlimited.nl/deelnemer/gerlinda-heywegen

Het boek van Gerlinda, The Other Director: https://www.theaterboekhandel.nl/boeken/the-other-director/

Extra links: