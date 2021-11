Nu alweer een nieuwe aflevering? Jawel! Want de Duimpjeworstelen Filmpodcast was te gast in de podcaststudio van het Leiden International Film Festival (LIFF). We mochten daar een aflevering opnemen met festivalprogrammeur Cedric Muyres. En hij wilde het graag opnemen voor dé cultfilm der cultfilms: The Room (2003) van regisseur Tommy Wiseau.

Deze staat al sinds jaar en dag bekend als de allerslechtste film ooit gemaakt. En tegelijk als onbedoelde genialiteit. Wiseau streefde naar een eigen A Streetcar Named Desire en schreef, regisseerde en produceerde de boel. En hij nam ook nog eens de hoofdrol op zich. Maar het resultaat is vooral lachwekkend, vooral als je de kijkervaring deelt met vrienden.

Tegenspeler en line-producer op de set van The Room Greg Sestero beschreef zijn beslommeringen in het boek The Disaster Artist. En sinds 2017 is ook daar een filmversie van, van en met James Franco.

Verder hebben we het ook over Cedrics ontmoeting met Wiseau, de vele taferelen die bij screenings van The Room plaatsvinden en onze gemeenschappelijke vriend: het genie Roy Grutters.

Links:

Het Leiden International Film Festival: https://www.liff.nl/

Maxi Radio: https://maxiradio.nl/

Tommy Wiseau: https://www.tommywiseau.com/

Extra links: