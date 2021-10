Waarschijnlijk is Dune hard op weg om de film van het jaar te worden. Maar tot voor kort was dat misschien toch wel Zack Snyder’s Justice League. Tenminste, als film die de collectieve aandacht op filmwebsites, filmtwitter en filmpodcasts het meest heeft opgezogen. Snyder’s visie zag in 2021 namelijk ein-de-lijk het daglicht. De schreeuwende minderheid had er immers lang genoeg over gezeurd, actie gevoerd en wat al niet nog meer. Maar, en dat is ook zeker waar, heel veel anderen werden ook op zijn minst benieuwd.

Daartoe behoort zeker podgast en filmmaker Jan van Ooijen. Deze cameraman en regisseur is dan ook in zijn nopjes met het resultaat, en met het feit dat Snyder alsnog op zijn eigen manier de trilogie heeft kunnen voltooien die hem werd beloofd. En zelfs al ziet hij als maker ook wel puntjes die anders hadden gekund, als fan geniet hij met volle teugen.

Gaat deze podcast de fanatici en de haters voorgoed de boel met elkaar laten lijmen? Vast niet. Maar het is in elk geval een plezierige uitwisseling, in een debat dat vaak nogal heftig wordt gevoerd.

En dan gaat het verder onder andere over het DC Animated Universe als voorbeeld voor het filmuniversum, de bagage van de andere twee films in deze trilogie, en de valkuilen van CGI-slechteriken.

Links:

Jan van Ooijen Visueel: https://janvanooijen.com/

Jan van Ooijen op de IMDb: https://www.imdb.com/name/nm5578016/

Showreel van Jan op Vimeo: https://vimeo.com/426219712

Extra links: