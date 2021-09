Wat kunnen we zeggen, behalve “Graag gedaan!”? Geen probleem hoor, dat we zo’n toffe podgast hebben geregeld deze keer. En wel in de vorm van striptekenaar Tim Artz! Hij is werkzaam voor de Donald Duck, een vrolijk weekblad. En Tim werkte ook mee aan de geüpdatete reeks van Duck Tales. En dan kwam ook nog het album Tom Poes en de Tijdverdrijver uit zijn potlood.

En trouwens ook een dikke graag gedaan voor de filmkeuze deze keer! Mede namens Tim, die graag even mee kwam praten over Moana – ook wel Vaiana, voor de Europese markt. Deze Disney-animatie in Polynesische sferen miste volgens hem namelijk iets. Het is het verhaal van stamhoofdsdochter Moana, die op avontuur gaat om het hart van de mythische Te Fiti terug te geven. En daarvoor heeft ze onder andere de hulp nodig van de halfgod en dankbaarheidsjunk Maui.

In de podcast gaat het ook over Disneyschurken en het gebrek daaraan, over 2D- versus 3D-animatie en Disney versus Ghibli, en de vraag of de House of Mouse misschien niet te makkelijk animatie-Oscars opstrijkt.

Links:

De website van Tim Artz Design: https://www.timartz.com/

De IMDb-pagina van Tim Artz (en Tim Artz): https://www.imdb.com/name/nm0038001/

De kinderpostzegelreeks van Tim: https://www.kinderpostzegels.nl/olivier-b-bommel-en-tom-poes-vieren-80e-verjaardag-op-kinderpostzegels-2021/

Interview met Tim n.a.v. Tom Poes en de Tijdverdrijver: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/80ste-verjaardag-van-tom-poes-gevierd-met-nieuwe-uitgave~b6464b23/

Extra links: