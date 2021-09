Eén ding is zeker: Promising Young Woman (2020) kijkt verdomde lekker weg. Met haar filmdebuut haalde regisseur Emerald Fennell de Oscar binnen voor Beste Originele Script. Ze maakte hiermee een wraakfilm voor het #metoo-tijdperk, lekker gestileerd en met een bak mierzoete popmuziek. Maar het is een film die ook best wat kritiek te verduren krijgt.

Zo is er Jacoline Maes, filmwetenschapper en aanstormend criticus. Ze is ook communicatiemedewerker bij het Queer Film Festival Utrecht (QFFU). Jacoline houdt wel van een lekkere wraakfilm. Maar Promising Young Woman geeft haar noch een lekkere catharsis, noch een heerlijke dosis cynische. En een van de twee had toch zeker wel gemogen.

In de film zien we hoe Cassandra, gespeeld door Carey Mulligan, zich in kroegen en clubs dronken voordoet. Als mannen haar oppikken, wacht hen thuis een onaangename verrassing. En langzamerhand leren we wie ze is en waarom ze dit doet. Als de film iets doet, is het wel de tongen losmaken. En zo ook nu een hele aflevering lang!

Het gaat trouwens ook over de vraag wat de streepjes in Cassandra’s boekje betekenen, host Ruuds ervaring die het dichtst bij #metoo komt en vergelijkingen met een hoop andere films. Waaronder: The Assistant, Revenge en Sympathy for Mr. Vengeance.

Links:

Jacoline’s reviews op Instagram: https://www.instagram.com/jacoline.de.5.a.7/

Jacoline op Letterboxd: https://letterboxd.com/jacolinemaes/

Bijdragen van Jacoline op Filmvandaag.nl: https://www.filmvandaag.nl/auteur/63-jacoline-maes

Jacoline op de teampagina van het QFFU: https://qffu.nl/ons-team/

Extra links: