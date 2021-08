“Dag mevrouw, ik wilde vragen of ik hier misschien een bad mag nemen? Ik ben nogal vies.” Was getekend, Camiel Borgman. Eindelijk een Nederlandstalige film in de podcast! Alex van Warmerdam is een markante en misschien wel Nederlands beste filmmaker. In 2013 ging hij met Borgman met zijn absurdistische toon een wat duisterdere kant op. En dat had ook succes: de film ging in première op het Filmfestival van Cannes en won in eigen land een Gouden Kalf voor Beste Film.

Maar natuurlijk is niet iedereen onder de indruk. Gelukkig maar, want anders was er geen aflevering. Filmreviewer en Entertainmenthoek-redacteur CineMartijn vindt dat de absurde comedy van de film niet lekker mengt met de duistere toon. En dan vooral die windhonden!

In de film zien we hoe de zwerver Camiel (Jan Bijvoet) het huishouden binnendringt van Marina (Hadewych Minis) en Richard (Jeroen Perceval). Hij schakelt de tuinman uit en neemt diens plek in. En langzaam speelt hij de gezinsleden tegen elkaar uit.

En verder gaat het over de casting die Van Warmerdam eigenlijk voor ogen had voor Borgman, de vraag ‘Is het Gene Bervoets of is het Tom Dewispelaere?’ en Midsommar. Komt in die film uiteindelijk alles goed of niet?

Links:

CineMartijn op Instagram: https://www.instagram.com/cinemartijn/

Artikel van Martijn over Nederlandse filmpodcasts: https://www.entertainmenthoek.nl/7-leuke-nederlandse-filmpodcasts/

Extra links: