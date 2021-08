Soms zie je het allemaal wel, maar voel je het niet. Host Ruud had dat met In the Mood for Love (2000) van Chinese mooifilmer Wong Kar-Wai. Een meesterwerk voor andere mensen, noemt hij het. In de film zien we hoe meneer Chow en mevrouw Chan erachter komen dat hun wederhelften met elkaar vreemdgaan. Ze groeien naar elkaar toe, verlangen steeds dieper naar elkaar. Maar doen er niets aan.

Bij jonge filmmaker Jetske Lieber kwam de film wel helemaal binnen. Ze keek ‘m dit jaar voor de Filmacademie en daarna nog twee keer op groot scherm toen EYE meerdere restauraties van Wong Kar-Wai uitbracht. En vooral dat melancholische, nostalgische toontje pakte haar helemaal in. Lieber laat haar regietalent onder andere zien in de short De Krantenman en speelt zelf een hoofdrol in festivalhit Marlon Brando van Vincent Tilanus.

In de pod hebben we het ook nog over de andere films van Wong Kar-Wai die we in het retrospectief zagen, een documentaire die Jetske voor de Filmacademie moest maken op een moeilijk moment en hoe het is om tijdens het filmen op zoek te mogen en kunnen gaan naar de film.

