Na 27 jaar is het kwaad terug in Derry. Mike, de enige van de Losers Club die achterbleef, moet de rest zien te verzamelen. En samen nemen ze het opnieuw op tegen Pennywise, de horrorclown die zich voedt op angst. Kunnen ze hem deze keer definitief verslaan?

Het eerste vervolg op een eerdere aflevering! Want als er een film is waar Schokkend Nieuws-redacteur Lieuwe van Albada een flinke afkeer voor heeft, dan is het wel It Chapter Two (2019). Zo erg zelfs, dat alleen al het idee van herbekijken hem deed walgen. Als fervent Stephen King-fan is hij natuurlijk wel vaker teleurgesteld door verfilmingen van diens boeken. Maar It is een klasse apart.

En ook host Ruud, die de eerste keer in de bios nog best vermaakt was, kijkt nu met iets kritischere ogen naar het vervolg. Twee jaar geleden sprak hij al met goede vriend van de show Sven Boot over het eerste deel. Lieuwe gooit er nu een lekkere schep bovenop, met nog een aantal rake observaties en een verse dosis vitriool.

Verder gaat het ook over de infame needle-drop van Angel in the Morning, schuift Lieuwe de schuld in de schoenen bij één bepaalde persoon, en praten we nog over de manier waarop Pennywise een flubje wordt.

Links:

Lieuwe over The Cabin in the Woods op Schokkend Nieuws: https://www.schokkendnieuws.nl/recensies/2525-the-cabin-in-the-woods-bios

De Schokkend Nieuws Podcast over Stephen King, met filmtips van Lieuwe: https://www.schokkendnieuws.nl/specials/podcast/4823-podcast-14-stephen-king

Lieuwe schuift ook aan in aflevering 35, over remakes en reboots: https://www.schokkendnieuws.nl/specials/podcast/5615-remakes-en-reboots

Extra links: