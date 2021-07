Overdag doet hij stunts in films, in de avonden klust hij bij als chauffeur voor criminele bendes. Ryan Gosling speelt de ‘Driver’, een man met een strikte code en een voorliefde voor synthesizermuziek. Een echte human being. En een echte held! In 2011 was menig filmliefhebber helemaal aan het zwijmelen, alleen al bij de gedachte aan Drive van Nicolas Winding Refn.

Maar niet iedereen. Filmjournalist, -maker en -programmeur Eline Soumeru kwam totaal niet in de vibe toen ze in de bioscoopzaal zat. En toen ook nog eens iedereen om haar heen op feestjes ging uitleggen wat er zo briljant aan was, werd de smet op de film alleen maar groter. Nu, tien jaar later, is het voer voor een heerlijk gesprek.

Des te meer, want: wist je dat Drive de film was waarmee het idee voor Duimpjeworstelen werd geboren? Dit is de vonk, dit is patient zero, de alpha.

Maar verder gaat het ook over andere leuke zaken, zoals waar het masker van Ryan Gosling al eens vaker opdook. Daarnaast dat het jammer is dat hij hierin geen dvd-spelers jat en over regisseurs Refns remake van Zoolander.

