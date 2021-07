‘Into the world we’re thrown. Like a dog without a bone.’ Je leest het al, deze week besteden we aandacht aan The Doors (1991) van Oliver Stone. De film die, hoezeer-ie ook de naam van de hele band draagt, vooral een biopic is van Jim Morrison. Zelfdestructieve poëet, onvoorspelbare showman en lid van de 27 Club.

Regisseur Stone ging stilistisch zowat volledig los op deze film. En als iemand daarvan onder de indruk was, was het een 15-jarige Vincent Prenger. De toekomstige podcaster – inmiddels bekend van Inglorious Rankers – was meteen Doors-megafan. Zijn leven veranderde door deze film. Jawel, dit is een origin story! En dat geeft wat om te praten, want als deze film voor iemand nog nooit goed is gevallen, is het onze host Ruud.

Deze podscussie is trouwens opgenomen op een bijzondere locatie: een historisch bioscooppand in Arnhem. Momenteel draaien er geen films meer in het Rembrandt Theater, met misschien wel de mooiste filmzaal van het oosten. Maar de ruimte is wel beschikbaar voor speciale evenementen. Daarom dank aan Ad Hoc Beheer, dat de bioscoopzaal beschikbaar werd gesteld voor de opname van deze aflevering.

En verder gaat het trouwens ook nog over de theorie hoe Morrison ‘echt’ is overleden en de vergelijking met documentaire When You’re Strange. En ook geeft Vincent nog ene hele lees-, kijk- en luisterlijst voor iedereen hiervan per direct fan wordt van The Doors.

Links:

Inglorious Rankers, de podcast van Vincent: http://ingloriousrankers.nl/

Vinnie’s Filmkanaal op Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6BPVL58TzN09MTj0GcIWSw

Het Rembrandt Theater, te huur via Ad Hoc Beheer: https://www.adhocbeheer.nl/ad-hoc-zaal-huur-rembrandt-theater-arnhem

Extra links: