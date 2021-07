Nu al een nieuwe aflevering van Duimpjeworstelen? Jawel, gedurende de zomermaanden brengen we extra afleveringen uit van je favoriete filmpodcast! En we beginnen meteen met een vurig gesprek, met The Martian (2015) op het hakblok.

Ridley Scott verfilmde deze NASA-fanfictie, over astronaut Mark Watney die per ongeluk in zijn eentje op Mars achterblijft. Matt Damon speelt de gevatte en ingenieuze eenling, die alles uit de kast moet trekken om te overleven. Volgens de fans is het een film die wetenschap serieus neemt en ook nog retevermakelijk is. Een perfecte combo, toch?

Filmcriticus Nico van den Berg is allesbehalve een van die fans. En hij spaart niets of niemand bij het fileren van wat volgens hem een ondermaats verteld jongensboekje is. Nico ken je van zijn gepeperde column Cinema CineMonkey uit de MovieInsiders filmpodcast, of van zijn presentatiebijdragen aan de Ketelhuis Podcast. Daarin was hij bijvoorbeeld te horen in gesprekken met Hans Beerekamp, in verschillende Filmzolder-afleveringen. En volg ook vooral zijn Filmnieuwsbrief.

En we hebben het ook over het steeds maar uitbrengen van Director’s Cuts, de vraag of Scott beter iets anders kan doen dan regisseren en het gebruik van needle drops in films.

Links:

De website van Nico van den Berg: https://www.nicovandenberg.net/

Nico’s Filmnieuwsbrief: https://filmnieuwsbrief.nl

Nico op de Filmzolder van Hans Beerekamp in de Ketelhuis Podcast: https://www.nicovandenberg.net/podcasts/ketelhuis-podcast-20-de-filmzolder-van-beerekamp-over-filmprijzen-en-zweedse-silents-op-netflix/

Cinema Cinemonkey in MovieInsiders: https://movieinsiderspodcast.nl/movieinsiders-283-news-of-the-world-the-kid-1921-top-5-acteerprestaties-door-kinderen/

Extra links: