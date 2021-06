Twee keer Nic Cage voor de prijs van één, dat is de droom! In het script voor Adaptation. (2002) legde Charlie Kaufman vooral vast hoe het hemzelf niet lukte om een film te schrijven. Cage speelt zowel Kaufman als een fictieve tweelingbroer, die ook meteen de tegenpool van Kaufman is. En Spike Jonze regisseert de boel. Voor de een is dit een openbaring van wat je allemaal kunt doen met cinema, als je jezelf maar vrij genoeg voelt om het aan te durven. Voor de ander een heel slecht idee.

Irritant zelfbeklag, dat vindt mediawetenschapper Linda Duits het. Daar wordt ze liever niet mee lastiggevallen. En dus schuift ze graag aan voor deze aflevering. Duits ken je misschien ook van haar columns in Folia, opiniestukken in diverse dagbladen of van haar eigen podcasts: Onder mediadoctoren en Geeky dingen.

En verder gaat het ook over oppervlakkige popcultuur vanuit een postmodernistische blik, de vergelijking tussen Kaufman en Woody Allen en wat je bedoelt als je zegt dat iets ‘heel erg Nieuwegein’ is.

Links:

De website van Linda Duits: https://lindaduits.nl/

Ruud te gast in de Firefly-aflevering van podcast Geeky Dingen: https://geekydingen.nl/2021/06/26/79-te-vroeg-heengegaan-firefly-en-serenity/

Onder Mediadoctoren, de podcast: https://ondermediadoctoren.nl/

Een van Linda’s belangrijkste communicatiemiddelen, haar Twitterfeed: https://twitter.com/lalalalinder

Op z’n Duits, Linda’s column in Folia: https://www.folia.nl/auteurs/140/linda-duits

