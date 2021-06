Smijt zes stoere vrouwen in een grot die nog niet in kaart is gebracht en zet er een camera op. Dan heb je al een spannende film. Maar gooi er nog wat kruipende mensachtige gedrochten bij en je hebt echt lekkere horror. In theorie dan. Na alle goede verhalen over The Descent (2005) voelde host Ruud namelijk vooral teleurstelling bij deze film van regisseur Neil Marshall.

Wel laaiend enthousiast is acteur en bordspellenfanaat met een baard Duncan Meijering. Voor hem was dit een regelrechte griezeltopper en echt niet alleen omdat er wat lekkere gore in zit. Maar dat helpt natuurlijk wel. Hij wilde het sowieso graag opnemen voor een horrorfilm, een genre dat in zijn ogen een te slechte reputatie heeft. En dan is The Descent een uitstekende titel.

Ook gaat het over Duncans korte interactie met Saw-acteur Tobin Bell, de voorspelbaarheid van jumpscares en hoe het is om te werken als scare-actor. En dat heeft niet alleen Duncan gedaan.

