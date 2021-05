Een primeur, weer! Voor het eerst in deze show hebben we niet één, maar twee podgasten. Want als je om één Cinemaatje vraagt, krijg je er steevast een tweede bij. Host Ruud reisde naar Tilburg af om te babbelen met William en Jean-Paul. En wie de zeventiende aflevering van hun podcast Cinepraatjes heeft geluisterd, weet al dat het om een uitwisseling gaat!

Zowel J.P. als William had niet veel op met de scifi-kraker Arrival, toen-ie uitkwam in 2016. En nu nog steeds niet. Terwijl de wereld dacht: ‘Amy Adams die leert communiceren met zevenpotige aliens? Yes, please!’, dachten zij: ‘Boe!’ En laat dit nou net een podcast zijn die gedijt op afwijkende meningen! Het wordt verdomde gezellig ook! En dat is nog voor er flessen wijn worden opengetrokken om op de Cinemaatjes-toer te gaan…

Verder hebben we het ook over de wetenschappelijke capaciteiten van ‘Jeremy Remspoor’, het gebruik van anagrammen als kindernamen en de onvermijdelijkheid van lineair denken.

