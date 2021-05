Critici buitelden over elkaar heen om deze film zo hard mogelijk te dissen. Een zestal Razzies viel ‘m ten deel. En ook op de IMDb-lijst met de slechtste honderd films prijkt zijn naam. Cats (2019) van Tom Hooper is een populair haatobject. Maar wat nou als er ook iemand is die deze film zonder een greintje ironie heel erg liefheeft?

Kunstenaar en performer Pim Steinmann gaf Cats op Letterboxd de volle vijf sterren. Ze luistert de muziek op repeat en reisde bijna heel ver af om de musicalverfilming nog één keertje op groot scherm te zien, toen het nog net kon. Nu schuift ze graag aan om haar liefde voor deze film te delen in de podcast. En host Ruud geeft Pim graag dat podium. Want, ook al vond hij de film zeker niet goed, hij heeft er zelf wel een dikke bak lol aan beleefd.

Dus schuif aan voor een heerlijk bizar CGI-feest, met antropomorfe kakkerlakken en amper verhaal. Misschien ben je achteraf ook wel overtuigd om Cats de kans te geven die de film verdient. Want het is een wonder dat zoiets bestaat. En als je jezelf eraan over kunt geven, is het op zijn minst een belevenis.

Ook hebben we het in deze aflevering over de relatie tussen laserontharing en de uncanny valley, hoe Rebel Wilson in een gootsteen plast en onze ideale plannen voor Cats 2.

Links:

Website Pim Steinmann: https://pgasteinmann.wixsite.com/mijnsite

Stortvloed, spoken word, storytelling en comedy in Breda: https://www.facebook.com/Stortvloedbreda/

Pims boekuitgave in De Reeks: https://dereeks.nl/pim-steinmann/

Pim Steinmann – Vlog over daten (3-7-2020): https://www.youtube.com/watch?v=JaUk-WWbp48

Extra links: