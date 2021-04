‘Come back to me.’ Als je die woorden niet vaak genoeg kunt horen, is Atonement (2006) van regisseur Joe Wright een dikke aanrader. Keira Knightley en James McAvoy zeggen het in elk geval heel vaak tegen elkaar in dit zeer romantische drama naar het gelijknamige boek van Ian McEwan.

Atonement is het verhaal van de jonge Briony (Saoirse Ronan) die iets ziet wat ze niet helemaal begrijpt en daardoor zorgt dat de lover van haar zus in de bak belandt, en vervolgens in Frankrijk op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Kostuums, one-takers, een heerlijke schurkenrol van Benedict Cumberbatch. Joe Wright neemt het er duidelijk van!

Voorvechter van deze film is filmmaker en podcaster Lauren Walet. Als je nog niet hebt geluisterd naar haar gesprekken met Phebe in Filmpraatjes de Podcast, wordt het eens hoog tijd. Ze hebben al themashows gemaakt over onder andere Wes Anderson en Saoirse Ronan. Maar nu is Lauren dus bij ons te gast om het te hebben over de pracht van Atonement.

En verder gaat het ook over wijlen Brian Dennehy, de schrijfkwaliteiten van het personage Briony en over hoe Lauren mensen de Pathé-bioscoop uit laat zetten. Op terechte momenten uiteraard!

Links:

De Saoirse-aflevering van Filmpraatjes de Podcast: https://open.spotify.com/episode/2WI20Psfq0JoVxx683A8Jy?si=r-VUa8FFR16gLkglASTw8w

Studio Walet, van Lauren en haar zus Sanne: http://studiowalet.nl/

Extra links: