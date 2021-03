Kun je sympathie voelen voor een ijsberg? Host Ruud wel, bij het zien van Titanic (1997), want hij is nooit fan geweest van de film. En dan wint deze moloch ook nog elf Oscars en is-ie jarenlang de bestverdienende film aller tijden. Alsof Titanic lekker wil inwrijven: ‘Iedereen vind mij leuheuk!’ En nu is er eindelijk een excuus om deze afkeer te delen in de show!

Want podgast Saskia Barendse kijkt graag films en vindt daar wat van – naam van haar blog! En als er een film is waar ze graag bij wegzwijmelt, is het wel dit magnum opus van James Cameron. Ze neemt haar aanstekelijke enthousiasme mee, in een poging om Ruuds innerlijke ijsberg te doen smelten.

Titanic vertelt het historische verhaal over de onzinkbare boot die op zijn eerste reis zonk, door de ogen van Rose Dawson (Kate Winslet). Ze gaat aan boord met de gluiperd aan wie ze is uitgehuwelijkt, maar valt al gauw voor de charmes van de veel armere jonge kunstenaar Jack (Leonardo DiCaprio). En terwijl haar stomende handafdruk op een koetsraam nog vervaagt, vaart het schip tegen een ijsberg. Het begin van een enorme menselijke tragedie. En voor regisseur Cameron het startsein van anderhalf uur actie.

Verder gaat het deze podcast ook over #justiceformurdoch, schoolmeisjes die Shakespeare citeren en James Camerons toespraak bij de Oscars. Maar die stomme deurdiscussie laten we lekker zitten.

Links:

Saskia’s filmblog: https://sasbarend.blogspot.com/

Ruuds Titanic-intro in bioscoopprogramma Cinimma: https://www.youtube.com/watch?v=KHRhTBhMXX8

Extra links: