Ze lieten hem niet in vrede rouwen om zijn vrouw. Ze vermoordden zijn puppy. Ze verdienen het om te sterven. Is er ooit een film geweest met een betere motivatie om een hoop slechteriken naar het Hiernamaals te helpen dan John Wick? Velen hadden Keanu Reeves al een beetje afgeschreven als filmster, toen deze relatief lowbudget actiefilm zijn carrière een boost gaf.

Dat wil nog niet zeggen dat iedereen aan boord is. Mike van Dooyeweert, van de superheldenpodcast Supercast, wil het maar al te graag opnemen tegen de Baba Yaga. Natuurlijk keek hij de film. Een moetje, ook als je niet zo van vechtfilms houdt. Maar zelfs dan was John Wick voor hem niet waar hij op hoopte. En wie is Ruud om een beetje controverse niet te verwelkomen?

Verder gaat het ook over de eeuwige jeugd van Keanu Reeves, de rol van humor in actiefilms en de vraag of John Wick al dan niet een superheld genoemd kan worden.

Links:

Mikeromedia, Mike’s mediabedrijfje: https://www.mikeromedia.nl/

Ruud te gast bij Mike in de Supercast, op Audiogeeks.nl: https://www.audiogeeks.nl/podcast/supercast-helden-op-het-scherm-deel-2-met-ruud-vos/

Mike’s bijdragen op 3voor12: https://3voor12.vpro.nl/auteur~6ceadc9e-a829-4ad9-8d05-999673210928~mike-van-dooyeweert~.html

Mike van Dooyeweert op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm4284532/

Extra links: