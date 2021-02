“Oh, what a day! What a lovely day!” Dit is de aflevering die je niet voor mogelijk hield. Host Ruud heeft iemand gevonden die het graag wil opnemen tegen Mad Max: Fury Road. Dit postapocalyptische actie-epos van regisseur George Miller wordt gezien als een van de beste actiefilms van de 21ste eeuw. Vooruit, tot nu toe dan. Ronkende motoren, chroomkleurige gezichtsverf en een knalrode freak met een vlammende gitaar. En dat allemaal in een feloranje woestijn, met een soundtrack van Junkie XL. Wat valt daar nou niet leuk aan te vinden?

Te gast deze keer is Indra van ‘t Hooft. Zij is City Producer bij het 48 Hour Film Project (48HFP), voor Eindhoven en Nijmegen, en zelf fervent filmmaker. Meestal in de rol van producent. Ze had natuurlijk mee kunnen gaan in de overweldigende stroom van populaire opinie. Maar, Furiosa waardig, sloeg ze plotseling linksaf. En dus ontstaat er opnieuw een titanenstrijd aan de podcastmicrofoon.

In het vierde deel van de Mad Max-cyclus zien we Tom Hardy in de titelrol. Hij raakt verstrikt in een reddingsoperatie. Imperator Furiosa (Charlize Theron) probeert namelijk met haar oorlogstruck de bruiden van geweldenaar Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) veilig te stellen. En dan blijkt een van Joe’s soldaten, Nux (Nicholas Hoult) ook stiekem aan boord te zijn geklommen.

En verder hebben we het ook over de wondere wereld van Tolkien, hoe filmsmaak een wig kan drijven in een relatie en de verwachte golf van boze reacties die Indra gaat krijgen van bevriende filmmakers.

Links:

Indra’s IMDb-pagina: https://www.imdb.com/name/nm5583117/

Indra’s film Dimension of None: https://www.youtube.com/watch?v=OQI_Hrodtec

Dam Director’s Cut, waarin Indra praat over 48HFP: https://soundcloud.com/broadcast-amsterdam/48-hour-film-project-how-does

48HFP Nijmegen: https://www.48hourfilm.com/nl/nijmegen-nl

Extra links: