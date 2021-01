Espressogangsters, Club Silencio en horroroudjes. Pak je zaklamp, want we dalen af in de krochten van David Lynch’ onderbewustzijn! Mulholland Drive werd bij een enquête van de BBC verkozen tot de beste film sinds de eeuwwisseling. De nachtmerrieachtige film heeft een enorme cultstatus en wordt door velen gezien als het grootste meesterwerk van Lynch. Maar het is duidelijk geen film voor iedereen.

Comedian en organisator Kachun Cheung gaat er deze aflevering met een gestrekt been in. Hij haakte al snel af. De film is volgens hem alleen maar raar, met geen ander doel dan alleen maar raar zijn. En hij heeft wat meer diepgang nodig, want het is niet alsof hij vage films niet kan waarderen.

In de tussentijd probeert host Ruud wat meer licht te schijnen op een van zijn favoriete films van Lynch. Mulholland Drive is een dromerige en soapachtige vertelling over Hollywood, waarin Betty zich ontfermt over de actrice Rita die haar geheugen heeft verloren. In de tussentijd wordt regisseur Adam Kesher gedwongen om een actrice te casten die hij niet in zijn film wil. En dan komt er een wending, waardoor de hele realiteit op zijn kop wordt gezet en niets blijkt te zijn wat het lijkt.

Ook gaat het over de vraag of David Lynch de filmequivalent is van Banksy, vergelijkingen met allerlei andere ‘vage films’ en, natuurlijk, over transcendente meditatie.

