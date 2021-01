Stookolie drinken, lekker schuifelen met je baas en hier en daar een potje tentakelseks. Zo is het leven in de negentiende-eeuwse vuurtorens, als we The Lighthouse mogen geloven. Robert Pattinson en Willem Dafoe zijn aan elkaar gewaagd in de tweede film van Robert Eggers. En dan nog worden ze mogelijk van het scherm geblazen door een opstandige meeuw. The Lighthouse is een beleving, bijzonder unheimisch en bij tijden hilarisch.

Dan nog moet je er maar zin in hebben, en dat heeft Narana Cober duidelijk niet. In de Film Fans Podcast bespreekt ze wekelijks met haar co-host Nils de nieuwste films en wat er allemaal gaande is in Hollywoodland. Ze is een bastion van filmliefhebberij, maar dat wil niet zeggen dat alles haar bekoort. En Willem Dafoe die een vloek uitspreekt om een portie kreeft heeft voor haar maar een beperkte entertainmentwaarde.

Verder hebben we het ook over het incident in Smalls Lighthouse in 1801, hoe Eggers leentjebuur speelt bij The Big Lebowski en de overduidelijk fallische eigenschappen van een vuurtoren.

