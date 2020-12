Hoe een Nieuw-Zeelander een superheldenfranchise over een Noorse dondergod nieuw leven inblies. In Thor: Ragnarok mag hoofdrolspeler Chris Hemsworth grappig zijn. Ook wordt hij in een buddyfilm-constructie gekoppeld aan de Hulk van Mark Ruffalo. Dit derde deel is een krankzinnige ruimteavontuur met veel kleurrijke personages. Want ja, laat dat soort gekkigheid maar aan Taika Waititi over. En dan wordt er nog een jaren tachtig-laagje overheen gegooid met een synthesizersoundtrack.

Maar voor een doorgewinterde comicliefhebber als Riza Tisserand heeft de opzet van Thor: Ragnarok ook een nadeel. De film put namelijk behalve uit de gelijknamige stripreeks ook uit de serie Planet Hulk, en dat zijn twee van Riza’s favoriete werken. Hij wist dat die nu nooit op zichzelf verfilmd zouden kunnen worden. Jammer, want dit zijn twee ongelofelijk brute verhalen. Toch weigert hij zijn duim omlaag te doen voor deze film. Waarom? Dat hoor je in de aflevering!

Riza gaat als comedian de theaters af met zijn show Adembenemend, de opvolger van zijn eerste succesvolle solovoorstelling Bekeerling. Waarschijnlijker ken je hem van BNNVARA’s onelinershow Padoem Patsss, gepresenteerd door Howard Komproe. Riza had ook een tijdlang een comedycolumn bij de Ochtendshow met Giel. En eerder presenteerde hij zelf al jarenlang radioprogramma’s op FunX en daarna NPO Radio 1. Dan is hij ook nog jurist. En ex-rapper.

Deze aflevering is opgenomen in het Comedy Café!

Verder bespreekt Riza ook met host Ruud dat hij callbacks in films maar niks vindt, waarom hij superkrachten zo tof vindt en waarom hij blij is dat Mark Ruffalo nu de Hulk speelt.

Links:

Goodbye 2020, met onder andere onliners van Badoem-Tsss: https://goodbye2020.nl/

Riza als entertainment bij Backstage Legal: https://backstagelegal.nl/riza-tisserand/

In Padoem Patsss: https://www.youtube.com/watch?v=hnnn0w0owTY

Riza roast Giel in zijn eigen ochtendshow: https://www.youtube.com/watch?v=NHxMRx-jZf4

Grappige Zaken, zijn impressariaat: https://www.grappigezaken.nl/riza

Speellijst op theater.nl: https://www.theater.nl/adembenemend-riza-tisserand/

Riza te gast in de Elektra Podcast: https://podcastluisteren.nl/ep/Elektra-Podcast-43-Riza-Tisserand-Een-snackbar-is-de-allerslechtste-plek-voor-comedy

Extra links: