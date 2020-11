Straight outta Jo-burg. Ex-politierobot Chappie scheldt erop los, jat auto’s en houdt zijn pistool op 90 graden. Zijn sterkste wapens echter zijn een rubberen kip en een hart van goud. In deze Zuid-Afrikaanse scifi-komedie zien we hoe een kinderlijke A.I. onder invloed van de rapformatie Die Antwoord een echte fokmodderin‘ gangster wordt. Een soort RoboCop meets Short Circuit met een vleugje South Park.

Of die mix wel zo goed werkt valt te betwisten. Maar één iemand is sowieso voor: Eric van der Woude, filmjournalist en programmeur bij B-filmfestijn Straight to Video. Misschien lees je weleens zijn column in de Preview of een van zijn stukken in Schokkend Nieuws. Als er een film is die het droogklootcentrum van zijn brein kietelt, dan is het wel Chappie (2015).

En verder gaat het ook over de spanningen rond rapper Ninja op de set, de lol van VHS-films kijken en het esoterische gehalte van Chappie.

Deze aflevering is opgenomen in het Comedy Café in Amsterdam.

https://open.spotify.com/episode/6yVaXzRG2l4UgDnCGlQHvU?si=JqpKFaxRRF21xNHWEngnNw

