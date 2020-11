Stel, hè… Stel dat je de volledige capaciteit van je hersens zou kunnen gebruiken, hoe zou dat er dan uitzien? Nou, ten eerste over dat feitje dat je maar 10 procent gebruikt: is een fabeltje. Gewoon een verzinsel, dat nog steeds als ‘feitje’ van mond op mond gaat. Als er dan ook nog eens een film over dat principe wordt gemaakt, en er de grootste onzin bij wordt gesleept, dan heb je de poppen aan het dansen.

Daisy van de Zande was nog lang geen directeur van wetenschapsfilmfestival Inscience, toen ze de film Lucy (2015) zag. Toen gingen haar ogen al aan het rollen. Nu ze die functie wel heeft, schuift ze graag aan via Zoom. En ze snapt niet hoe je dit een leuke film kunt vinden.

Luc Besson regisseerde dit scifi-spektakel met Scarlett Johansson in de titelrol. Lucy heeft per ongeluk een overdosis van een nootropische drug, die haar volledige hersencapaciteit ontketent. Maar haar lijf begint ook uit elkaar te vallen. Dus is er een race tegen de klok om een oplossing te vinden bij Morgan Freeman. Die speelt zichzelf. En hij zorgt voor de pseudowetenschappelijke onzin die de film van een filosofie moet voorzien. Vermakelijk? Misschien, maar vooral ook absurd.

Verder gaat het ook over soaps voor mannen, hoe scriptschrijvers soms misschien maar beter eerst even met een filosoof kunnen bellen en het wonder van usb-sticks.

