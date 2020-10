Will Ferrell was al nieuwslezer, kunstschaatser, bruiloftplayboy, modeontwerper en Nascar-coureur. Nu doet de komiek een gooi naar de grote prijsbokaal in het Eurovisie Songfestival, bijgestaan door Rachel McAdams. Ze spelen een IJslands powerduo met grote ambities. Maar kunnen ze de Russische topact Alexander Lemtov (Dan Stevens) de loef afsteken? Daarover gaat

Will Ferrell was al nieuwslezer, kunstschaatser, bruiloftplayboy, modeontwerper en Nascar-coureur. Nu doet de komiek een gooi naar de grote prijsbokaal in het Eurovisie Songfestival, bijgestaan door Rachel McAdams. Ze spelen een IJslands powerduo met grote ambities. Maar kunnen ze de Russische topact Alexander Lemtov (Dan Stevens) de loef afsteken? Daarover gaat Eurovosion Song Contest: the Story of Fire Saga .

Wie er zeker de volle 12 punten aan zou geven, is comedian en ondernemer Said el Hassnaoui, ook bekend als WestSaid. Host Ruud ging bij hem langs in Veenendaal om deze Netflix-comedy eens nader onder de loep te leggen. Maar uiteindelijk begonnen ze ook best een aantal stukken film naar elkaar te citeren. Want zo’n film is het wel.