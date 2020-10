Een luchtige film over verkrachting, hoe vlieg je die aan in een podcast? Blijkbaar kan dat vrij gezellig worden, getuige dit gesprek met film- en theatercriticus Elise van Dam over Elle (2016). Onze podgast was destijds al laaiend enthousiast over het eerste uitstapje van Paul Verhoeven naar Franrijk. Nou, die fascinatie is er niet minder op geworden.

Op klaarlichte dag wordt Michelle (Isabelle Huppert) in haar huis belaagd en verkracht. Maar haar leven gaat gewoon door. Ze heeft een videogamesbedrijf te runnen en een seksueel gefrustreerde buurman te verleiden. En bovendien is ze dankzij haar familiegeschiedenis tegen nogal wat onheil bewapend… Alhoewel, misschien broeit er toch meer onder haar strakke oppervlakte toch meer innerlijk leed dan ze wil laten zien?

Huppert won een Golden Globe voor haar hoofdrol, en de film werd daar ook bestempeld tot Beste Niet-Engelstalige Film. Maar bij de Oscars kon er behalve voor Huppert niet eens een nominatie vanaf. In deze opzet hoort host Ruud bij Team Oscars en podgast Elise is Team Globes.

Ook gaat het over afwijkend menselijk gedrag in het algemeen, hoe moeilijk Paul Verhoevens films soms in een hokje te duwen vallen, en de tweet van Martin Koolhoven waarin hij zich afvraagt: ‘Wie is Ruud Vos… ?’

