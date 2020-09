De stelling dat Joaquin Phoenix een stevig potje kan acteren, levert weinig discussie op. Die Oscar voor Joker was verdiend. Maar maakt dat het een fabelachtige film? Dit oorsprongsverhaal van de Batman-schurk is in elk geval duister en indringend. En in korte tijd heeft ie toch best een schare fans verzameld.

Een van die enthousiastelingen is de acteur Chris Tates. Hij is een echt theaterdier, maar toch ook zeker niet vies van het witte doek. Als je hem niet zag in films als Ellis in Glamourland en De groeten van Mike!, dan toch vast wel in Steven Soderberghs Ocean’s Twelve. En anders is er nog de rits tv-series waarin hij speelde. Westenwind, Rozengeur en wodka lime, en een bekende premier in Den Uyl en de Affaire Lockheed. ‘Tuut, tuut, tuut, de groetjes van…’

Hij speelt ook de hoofdrol in STOET, een nieuwe korte film van eerdere podgast Nena Tijsma. Daarin speelt hij iemand die met zijn dochter (Mirjam Mertens) achter een lijkwagen rijdt. Er is iets onuitgesprokens tussen de twee, en langzaamaan lopen de spanningen tussen pa en dochter hoog op. STOET gaat op 13 september in première tijdens Go Short Arnhem.

Tijdens het gesprek gaat het ook over de jaren-70-klassieker Rollerball, de parallellen met die andere Oscarwinnende Joker-rol in The Dark Knight en de overeenkomsten tussen Joker in deze film en president Trump.

Links:

Chris Tates op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm0851227/

De crowdfunding van STOET: https://cinecrowd.com/nl/stoet

Artikels over Chris Tates in De Theaterkrant: https://www.theaterkrant.nl/tag/chris-tates/

Extra links: