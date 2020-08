“De val van Pixar.” Staat deze studio niet nog gewoon pal overeind? Niet volgens Henk van der Velden, animatieliefhebber en een van de drijvende krachten achter de Arnhemse filmpodcast De Filmerds. Inside Out is volgens hem niet de eerste keer dat Pixar op zijn bek ging. Maar wel een pijnlijke misser.

In deze kleurrijke animatiefilm kijken we in het hoofd van Riley. Zij is net naar San Francisco verhuist, en dat bevalt niet best. Maar de rapen zijn helemaal gaar als twee van de vijf kernemoties die haar hersenen aansturen, Joy en Sadness, vermist raken. Terwijl de twee hun weg terug vinden naar het commandocentrum, leert Joy de belangrijke les dat verdriet soms ook nodig is.