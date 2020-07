(2008) te babbelen, hoe kun je dan nog nee zeggen? Het is de film die radio-dj en podcaster Patrick Kicken al jaren aan mensen aanraadt, omdat hij er heel veel in herkent. Jim Carrey leerde hem het leven te omarmen.

In de film speelt deze beroepsmalloot namelijk een bankmedewerker die beroepsmatig nee moet verkopen aan iedereen die een lening wil. Ook in zijn normale leven is ‘nee’ zijn credo. Maar na een seminar draait hij 180 graden en zegt hij overal volmondig – en dwangmatig – ‘JA!’ tegen. Met allerlei gekke gevolgen van dien.