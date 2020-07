Vaste jinglemaker en fulltime genie Roy Grutters stelt een vraag. Hoe erg is het dat het op zijn zachtst gezegd rammelt met de feitelijke juistheid in Armageddon ? En daarmee drukt hij precies de juiste knoppen in bij host Ruud, voor wie dit de eerste slechte bioscoopervaring was. Maar als beide het ergens over eens kunnen worden, is het dat dit een film is waar je erg lekker over kunt praten.