Twee meningen over één film, diametraal tegenover elkaar. Voor de liefhebbers van priemgetallen is er nu aflevering 37 van de Duimpjeworstelen Filmpodcast. En deze keer gaat het over Training Day (2001).

Denzel Washington kreeg hiervoor eindelijk zijn eerste Oscar voor een hoofdrol, de carrières van regisseur Antoine Fuqua en schrijver David Ayer werden gelanceerd en de wereld maakte kennis met Eva Mendes. En dan is de film ook nog eens eindeloos te citeren. ‘King Kong ain’t got shit on me!’ Over Training Day kun je een hoop zeggen, maar niet dat het een subtiele film is.

Voor podgast Richard Olthof maakt dat niet uit. Als filmreviewer gaf hij ‘m een dikke 4 sterren en een duim omhoog. Richard is een van de vaste schrijvers voor Filmdomein en schuift vaak in de videopodcast van de Filmerds om het over de allernieuwste films te hebben. En hij zou maar wat graag een dagje optrekken met de corrupte agent Alonzo, die in Training Day door Washington wordt gespeeld.

Verder hebben we het ook over hoe kinderen krijgen je blik op een film kan veranderen, Richards theorie over Alonzo’s ware aard en de kapsels die we op de middelbare school hadden. Luister hier op Apple Podcasts, of speel ‘m hieronder af in Spotify.

