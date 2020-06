Het is een beetje zoals die oude mop: een oude viezerik zit in de tram naar een jong grietje te staren. Als ze het zat is, zegt ze: ‘Voor 25 euro laat ik je zien waar ik aan mijn blindedarm ben geopereerd.’ De man trekt meteen zijn portemonnee. Het meisje, 25 euro rijker zegt: ‘Kijk, daar links is het ziekenhuis.’ Hoe goed de man op zijn nummer is gezet, er blijft een smeerlap in het spel.

Woody Allen lijkt met zelfkritiek de hoofdpersoon Alvy Singer neer te zetten in Annie Hall (1977) en door zijn ogen een stukgelopen relatie te onderzoeken. Maar, zo oordeelt podgast en filmcriticus Lisa van der Waal, zo scherp is de zelfspot niet. Hij geeft vooral Annie de schuld. En bovendien is Woody Allen nog steeds een vunzig ventje.

Maar kun je door deze punten heen kijken en toch de waarde zien van dit gedurfde vormexperiment dat vier Oscars kreeg? Daar is natuurlijk geen gemakkelijk antwoord op te geven. Duimpjeworstelen stort zich in de Woody Allen-discussie.

En verder gaat het natuurlijk over de aanleiding voor die discutabele positie van Woody Allen in de filmgeschiedenis met de kennis van nu, de interessante herkomst van de filmtitel en een film maken als een comedyset.

Luister hier op Apple Podcasts, of speel ‘m hieronder af in Spotify.

Links:

Lisa en Ruud reiken de KNF-Juryprijs uit aan Keeper tijdens het Gouden Kalverengala: https://www.youtube.com/watch?v=Tgm6VpzIQfI

Lisa’s artikelen op Cine: https://cine.nl/author/lisa-van-der-waal/

En haar recensie van Jumbo op FilmTotaal: https://www.filmtotaal.nl/film/34508

Lisa’s stukken op Frameland: http://frame.land/author/lisa-van-der-waal/

Extra link: